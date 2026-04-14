Polacy ocenili pomysł Kaczyńskiego. Prezes PiS nie trafił z wyborem?

Ankieterzy IBRiS na zlecenie Polsat News poprosili Polaków o ocenę Przemysława Czarnka. Po miesiącu od ogłoszenia jego nazwiska zapytano, czy to dobry kandydat na premiera. Twierdząco odpowiedziało tylko 10,9 proc. respondentów. Aż 67,8 proc. badanych stwierdziło, że to zła kandydatura. 57,5 proc. odpowiadało, że „zdecydowanie” nie jest to odpowiedni kandydat na premiera, a 10,3 proc., że „raczej nie”. 9,4 proc. wybrało opcję „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Sondaż. Przemysław Czarnek nadaje się na premiera?

Badający nastawienie do Czarnka wnikliwie sprawdzali preferencje poszczególnych grup. Na podstawie otrzymanych wyników mogli stwierdzić, że mężczyźni częściej skreślali tego polityka niż kobiety. 60,4 proc. panów odpowiadało, że „zdecydowanie” nie jest on dobrym kandydatem na premiera, a 10,8 proc., że „raczej nie”. Wśród kobiet 54,9 proc. wybierało opcję „zdecydowanie nie”, a 9,7 proc. „raczej nie”.

Czarnek najgorzej wypadł w grupie wiekowej od 30 do 39 lat (70,7 proc. odpowiedzi „zdecydowanie nie”). Kiepsko było też w grupie 55-59 lat (69,6 proc. „zdecydowanie nie”). Najlepiej wypadł za to w grupie od 70 do 79 lat (33,8 proc. głosów na „zdecydowanie tak”. W grupie od 40 do 49 lat opcję „zdecydowanie tak” wybrało z kolei 19,8 proc. badanych. najmniej zdecydowana była grupa od 18 do 29 lat, która w 27,8 proc. odpowiadała „nie wiem/trudno powiedzieć”, a „zdecydowanie nie” w 46 proc.

Sondaż. Jak poszczególny grupy oceniały Czarnka?

Spośród mieszkańców wsi, 59,4 proc. twierdzi, że Czarnek „zdecydowanie” nie nadaje się na premiera. W średnich miastach tylko 2,6 proc. badanych odpowiadało, że „zdecydowanie” byłby on dobrym kandydatem. Najlepiej odbierany był on w miastach powyżej 250 tys. mieszkańców: 11,7 proc. członków tej grupy wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 18,3 proc. – „raczej tak”.

Najgorzej kandydata PiS oceniały osoby z wykształceniem wyższym, (76,5 proc. odpowiedzi na „zdecydowanie nie”), a najlepiej z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym (17,5 proc. na „zdecydowanie tak”).

Czarnek ostro o decyzji szefowej MEN. „Chce na siłę wchodzić z ideologią”Czytaj też:

Czarnek mówi o drożyźnie. Ekonomista: „Obniżka VAT-u na żywność byłaby przedwczesna”