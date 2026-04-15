Ten sondaż Tusk przemilczy. Takie Polacy mają zdanie o rządzie

Wielkimi krokami zbliżają się wybory parlamentarne 2027. To oznacza, że Koalicja 13 Października jest u władzy od blisko dwóch i pół roku. Z obiecanych 100 Konkretów, które na sztandarach miała Koalicja Obywatelska (wtedy jeszcze Platforma Obywatelska, bo partia w międzyczasie została przemianowana), nie udało się spełnić chociażby tych najgłośniejszych – dotyczących legalnej aborcji czy rozliczenia poprzedniej władzy (choć powołano sejmowe komisje śledcze, to jednak – jak na razie – niewiele z tego wynikło).

– Działalność Rady Ministrów budzi coraz większe rozczarowanie. Z perspektywy obywatela można odnieść wrażenie, że prace rządu cechuje brak spójnej wizji, konsekwencji oraz odpowiedniego przygotowania merytorycznego do podejmowanych decyzji. (...) Zbyt wiele działań wygląda na improwizowane, niedopracowane i wdrażane bez odpowiedniej analizy skutków społecznych czy ekonomicznych – tak profesor Tomasz Safjański podsumowywał dwa lata rządów koalicji w grudniu ubiegłego roku (cytat za „Rzeczpospolitą”).

Jak obywatele obecnie oceniają rząd? Tego dowiedzieć można się z najnowszego sondażu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych, który pracownia przygotowała na zlecenie stacji Polsat News (w dniach 8-13 kwietnia 2026 r.).

Wyniki sondażu są klarowne

Przy realizowaniu badania eksperci posiłkowali się metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych, wspomaganych komputerowo.

Radę Ministrów negatywnie ocenia aż 52,6 proc. respondentów („zdecydowanie źle” – 37 proc., a „raczej źle” – 15,6 proc.).

Pozytywnie zdanie o trzecim rządzie Donalda Tuska ma łącznie 41,1 proc. osób (przy czym „zdecydowanie” dobrą opinię ma 10,4 proc. ankietowanych, a „raczej” dobrą 30,7 proc.).

Czytaj też:

PiS za KO, katastrofalny wynik Polski 2050. Nowy sondaż wyborczyCzytaj też:

Polacy wydali werdykt ws. Karola Nawrockiego. Wyniki sondażu dają do myślenia