Były wiceminister z poważnymi zarzutami. Prokuratura nie zostawiła złudzeń

We wtorek 15 września Prokuratura postawiła Michałowi W. zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, gdy był sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Michał W. z zarzutami. Prokuratura podała szczegóły

Śledczy zarzucają politykowi PiS działanie na szkodę interesu publicznego oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej.

Według prokuratury do zarzucanych Michałowi W. czynów miało dochodzić od 2 lutego 2021 roku do 7 listopada 2023 roku. W tym czasie odpowiadał m.in. za sprawy związane ze Służbą Więzienną. Miał również uprawnienia do podpisywania decyzji i postanowień dotyczących Służby Więziennej.

Prokuratura poinformowała, że zgromadzone dowody dały podstawę do przedstawienia mu zarzutu z art. 231 kodeksu karnego.

– Dowody zgromadzone w sprawie pozwoliły na przyjęcie dostatecznie uzasadnionego podejrzenia, że Michał W. w okresie od dnia 2 lutego 2021 r. do 7 listopada 2023 r. przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków jako funkcjonariusz publiczny (wiceminister sprawiedliwości) w sprawach dotyczących Służby Więziennej oraz Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej, w tym w zakresie podpisywania decyzji i postanowień administracyjnych oraz wewnętrznych aktów normatywnych – przekazała Anna Adamiak, rzeczniczka prasowa Prokuratura Generalnego.

Prokuratura przedstawiła zarzuty Michałowi W. Nowe fakty

W maju prokuratura tłumaczyła, że chodziło m.in. o wydawanie rozkazów personalnych nadających stopnie oficerskie Służby Więziennej osobom, które nie spełniały ustawowych warunków do przedterminowego awansu.

W komunikacie przypomniano, że Michał W. jest posłem PiS i przysługuje mu immunitet. W kwietniu 2026 roku sam zgodził się jednak na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej w tej sprawie. Jego oświadczenie zostało uznane przez sejmową Komisję Regulaminową, Spraw Poselskich i Immunitetowych za prawidłowe.

Z informacji śledczych wynika, że po przedstawieniu zarzutów Michał W. został przesłuchany jako podejrzany. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Jak poinformowała prokuratura, w całym postępowaniu status podejrzanego ma obecnie sześć osób.

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