Papież odpowiada Trumpowi. „To nie w moim interesie”

Podczas lotu z Kamerunu do Angoli papież Leon XIV odniósł się do krytyki ze strony Donalda Trumpa. Zapytany przez dziennikarzy o ostre komentarze, stwierdził wprost, że nie widzi sensu prowadzenia publicznej polemiki z amerykańskim przywódcą.

Papież Leon XIV: nie interesuje mnie konflikt z Trumpem

Papież zaznaczył, że wiele medialnych doniesień opiera się na interpretacjach i „komentarzach do komentarzy”. Jak podkreślił, jego wystąpienia podczas podróży do Afryki były przygotowane z wyprzedzeniem i nie miały związku z wypowiedziami Trumpa.

– To było znacznie wcześniej zanim prezydent Stanów Zjednoczonych wygłosił komentarze na mój temat i przesłania pokoju, które krzewię. A jednak zostało to zinterpretowane tak, jakbym sam starał się znów prowadzić debatę z prezydentem, co nie jest zaś w moim interesie – podkreślił Leon.

Ofensywa Donalda Trumpa

Trump nie szczędził krytyki pod adresem przywódcy Kościoła katolickiego. W swoich wypowiedziach zarzucał papieżowi słabość wobec przestępczości oraz błędy w polityce zagranicznej. Krytykował także jego podejście do kwestii migracji i sytuacji międzynarodowej.W mediach społecznościowych Trump sugerował też, że papież reprezentuje zbyt liberalne poglądy, a nawet podważał motywy jego wyboru.

Kościół katolicki pod przywództwem Leona XIV nie zamierza jednak eskalować napięcia. Papież podkreślił, że jego głównym zadaniem jest głoszenie nauk kościoła i budowanie dialogu, a nie angażowanie się w polityczne spory.

Magyar stawia na Polskę. W odmrożeniu miliardów z UE pomóc ma Tusk

