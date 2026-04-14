Karol Nawrocki ma powód do zmartwień? Sondaż pokazał pewien problem

Ankieterzy UCE Research zadali Polakom proste pytanie, dotyczące najważniejszej osoby w państwie. „Jak bardzo ufa Pan/Pani prezydentowi Karolowi Nawrockiemu?” – dociekali na zlecenie Onetu. Odpowiedzi mogą zaskoczyć.

Sondaż. Polacy ufają Nawrockiemu?

Okazało się, że 35,9 proc. pytanych darzy Karola Nawrockiego zaufaniem, z czego 16,9 proc. ufa „zdecydowanie”, a 19 proc. „raczej”. 39 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nie ufa prezydentowi. 27,1 proc. „zdecydowanie nie ufa”, a 11,9 proc. „raczej nie ufa”.

20 proc. badanych odpowiedziało, że „ani ufa, ani nie ufa” prezydentowi, a 4,2 proc., że nie ma zdania na ten temat. Powyższe badanie pracowni UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone w dniach 10-12 kwietnia 2026 r. metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych) na panelu 1015 respondentów.

Sondaże z poprzedniego miesiąca. Jak wypadał Nawrocki?

Wyniki te można porównać z innymi podobnymi z poprzednich miesięcy. W marcu IBRiS przeprowadził dla PAP podobny sondaż. Wówczas pozytywnie Karola Nawrockiego oceniało 50 proc. badanych. Negatywną opcję wskazało 46 proc., a tylko 4 proc. zdecydowało się na opcję „nie wiem/trudno powiedzieć”. Tamto badanie zrealizowano w dniach od 27 do 28 marca 2026 roku metodą CATI na próbie liczącej 1067 dorosłych Polaków.

Z kolei w marcowym badaniu CBOS zaufanie dla prezydenta Nawrockiego deklarowało 52 proc. badanych, a brak zaufania 35 proc. Drugie miejsce w tym rankingu zajął wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz z 46 proc. pozytywnych głosów i 25 proc. negatywnych. Trzeci był kolejny wicepremier Radosław Sikorski. Jemu ufało 44 proc. Polaków, a nie ufa 32 proc.

Czytaj też:

PiS za KO, katastrofalny wynik Polski 2050. Nowy sondaż wyborczyCzytaj też:

Kazimierz Marcinkiewicz wytknął kłamstwo prezydentowi. „Mało kto to wyłapał”