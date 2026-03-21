Tragedia w Warszawie. Nie żyją 4 osoby, są nowe informacje

W Warszawie, w dzielnicy Ursynów, wybuch pożar pojazdu wieloosobowego – busa. W budynku, który znajdował się nieopodal pojazdu, znajdowała się remontowana strzelnica.

Szczegóły sprawy przekazał redakcji Polsat News jeden z dyżurnych z wydziału prasowego KM PSP miasta stołecznego Warszawy.

Są nowe informacje ws. tragedii w Warszawie. Doszło do pożaru, nie żyją 4 osoby

Niedługo po pojawieniu się pożaru strażacy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu. Natychmiast na miejsce wezwano karetki z zespołami ratownictwa medycznego, a także wozy służbowe PSP. "Interwencję podjęło pięć zastępów straży" – ustaliła stacja TVN24. To jednak nie wszystko, bo w okolicy zdarzenia, na terenie Ursynowa, lądował też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W rozmowie z dziennikiem "Fakt" kapitan Jan Bentkowski – przedstawiciel warszawskiej straży – podał liczbę ofiar – zginęły cztery osoby. Jak dowiedziała się natomiast redakcja TVN24, wśród nich są osoby, które przebywały w budynku, a także w pojeździe.

