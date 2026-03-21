Oburzające działanie, po raz pierwszy na granicy z Białorusią. Nielegalny plan udaremniono

W sobotę (21 marca) litewska straż graniczna przekazała, że 11 cudzoziemców próbowało przekroczyć z terenów Białorusi do państwa z członkostwem w Unii Europejskiej. Migranci zostali jednak zatrzymani.

Co istotne, w przedarciu się przez fizyczną barierę mężczyznom pomagali funkcjonariusze białoruskiej straży granicznej, albo osoby, na których nielegalne działania służby państwa zależnego od Rosji przymykają oko. By przedostać się przez ogrodzenie, Białorusini przecięli je specjalnym narzędziem do tego celu.

Litewska straż graniczna podała szczegóły. To pierwszy taki przypadek w tym roku

Funkcjonariusze SG zauważyli migrantów w rejonie Święcian (wschód Litwy). Do granicy cudzoziemcom towarzyszyli dwaj mężczyźni, którzy ich odprowadzali.

Gdy tylko straż graniczna dostrzegła mężczyzn, wśród których – jak się później okazało – byli obywatele Pakistanu, Afganistanu i Iranu, wysłała na miejsce patrol. W działaniach mundurowym towarzyszył też służbowy, przeszkolony pies, który podjął przy zaporze trop – a także śmigłowiec, który nadzorował operację z powietrza.

Niebawem doszło do zatrzymania 11 osób, w wieku od 21 do 26 lat.

Czytaj też:

Rząd mówi o sukcesie, a dramat na granicy trwa. „Ci ludzie nie zniknęli”Czytaj też:

Białoruś nie odpuszcza z migrantami. Szkoli ich w specjalnych obozach treningowych