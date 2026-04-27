Polska zaostrza działania wobec migrantów. Wymowne dane MSWiA

W 2025 roku polskie służby doprowadziły do wydalenia z kraju blisko 10 tysięcy cudzoziemców – poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. To znaczący wzrost w porównaniu z rokiem 2023, kiedy liczba deportacji wyniosła około trzech tysięcy osób.

Wzrost liczby deportacji w Polsce. Nowe dane MSWiA

Resort podkreśla, że „działania obejmują przede wszystkim osoby, które naruszyły obowiązujące przepisy, w tym te związane z nielegalnym przekroczeniem granicy”. Jak zaznaczono w komunikacie resortu, „każdy taki przypadek spotyka się z szybką reakcją odpowiednich służb, a przepisy w tym zakresie są konsekwentnie egzekwowane”.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że Polska należy do krajów Unii Europejskiej o jednym z najwyższych wskaźników skuteczności w zakresie deportacji cudzoziemców. Według przedstawionych danych efektywność tych działań sięga około 65 procent. Oznacza to, że zdecydowana większość osób objętych procedurą, faktycznie opuszcza terytorium naszego kraju.

Twardsza polityka wobec migrantów. MSWiA publikuje dane

Marcin Kierwiński ocenił, że wzmocnienie ochrony granicy wschodniej przynosi wymierne rezultaty.

Z danych Straży Granicznej wynika, że w pierwszych miesiącach 2026 roku odnotowano ponad 1,5 tysiąca przypadków prób nielegalnego przekroczenia granicy lub jej naruszenia. Większość osób pochodziła z krajów trzecich spoza Unii Europejskiej. Od początku roku liczba prób sforsowania zapory spadła z niemal 3,9 tys. w 2025 roku do zaledwie 150 w tym roku.

– Liczba osób, które w pierwszym kwartale nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusią, wynosi zero. Nasza granica jest dziś tak szczelna i tak dobrze strzeżona, bo od grudnia 2023 roku przeszliśmy od słów do czynów. To efekt naszej zdecydowanej polityki i ogromnego zaangażowania funkcjonariuszy oraz żołnierzy. Dotrzymaliśmy słowa. Obiecaliśmy Polakom bezpieczne granice i takie są – podkreślił szef MSWiA.

Straż Graniczna informuje również o przypadkach odmowy wjazdu na terytorium Polski w związku z czasowo przywróconymi kontrolami na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej. Służby podkreślają, że działania kontrolne są kontynuowane, a ich celem jest utrzymanie bezpieczeństwa państwa oraz porządku na granicach.

