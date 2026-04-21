Polacy zmieniają zdanie o migrantach. Widać wyraźny trend

Organizacja Lekarze bez Granic w ramach badania Barometr Humanitarny postanowiła sprawdzić, jak aktualnie kształtuje się podejście Polaków wobec pomagania innym. Autorzy badania zapytali respondentów, jakie cele gotowi byliby wspierać własnymi pieniędzmi.

Polacy zmieniają podejście do migrantów

Jak się okazuje, największym poparciem wciąż cieszą się cele związane ze zdrowiem i leczeniem (78 proc.) oraz pomocą ofiarom katastrof naturalnych (74 proc.). Na trzecim miejscu znalazła się pomoc humanitarna (72 proc.), która wyprzedziła opiekę nad zwierzętami (70 proc.). Pomoc osobom dotkniętym konfliktami zbrojnymi popiera 66 proc. badanych.

Znacznie niższe deklaracje dotyczą wsparcia uchodźców (47 proc.) i migrantów (39 proc.), choć w obu przypadkach widać wyraźny wzrost względem poprzedniego roku – odpowiednio o 4 i 5 punktów procentowych.

– Zmiana nastawienia do pomagania uchodźcom i migrantom prawdopodobnie wynika ze zmiany tonu debaty publicznej – ocenia Draginja Nadaždin z Lekarzy bez Granic. Jak dodaje, w poprzednim roku silne emocje wokół kampanii wyborczej i przekazów antyukraińskich wpływały na bardziej sceptyczne postawy. – W ostatnich miesiącach obserwujemy uspokojenie nastrojów. Czy jest to trwały trend, pokażą kolejne badania – podkreśla.

Zwrot w postawach Polaków wobec migrantów.

Spada natomiast odsetek osób przekonanych, że pomoc humanitarna powinna być kierowana przede wszystkim do Polaków – z 53 do 47 proc. Choć trend jest spadkowy, nadal jest to najczęściej wybierana odpowiedź.

Ponadto, jest to wynik wyraźnie wyższy niż w roku 2023 (33 proc.), czyli okresie wielkiej otwartości na wspieranie uchodźców wojennych z Ukrainy. 12 proc. badanych uważa, że priorytetem powinny być osoby w najbiedniejszych krajach świata, a 11 proc. potrzebujący w bezpośrednim sąsiedztwie granic Polski.

Badanie pokazuje także wyraźny podział społeczny. Pomoc uchodźcom znacznie częściej deklarują osoby starsze. W grupie osób 60 plus jest to 59 proc., podczas gdy wśród najmłodszych (18–24 lata) tylko 32 proc. Różnice widać również między płciami: mężczyźni częściej niż kobiety deklarują gotowość do wspierania uchodźców i migrantów.

W praktyce Polacy najczęściej pomagają przez wrzucanie pieniędzy do puszek (43 proc.), przekazanie 1,5 proc. podatku (39 proc.) oraz darowizny rzeczowe (33 proc.).

Coraz większym wyzwaniem pozostaje jednak długofalowe zaangażowanie. Choć część osób rozważa wsparcie organizacji w testamencie, większość – 44 proc. – nie jest na to gotowa, a niemal jedna trzecia pozostaje niezdecydowana.

Barometr Humanitarny to cykliczne badania opinii, które Lekarze bez Granic prowadzą w Polsce na temat postaw humanitarnych Polek i Polaków oraz ich zaangażowania w pomaganie innym. Barometr Humanitarny 2026 zrealizowała agencja badawcza Opinia24 na zlecenie Lekarzy bez Granic między 12 a 19 lutego 2026 roku na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1000 osób dorosłych, za pomocą wywiadów CAWI.

