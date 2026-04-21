Projekt Morawieckiego „języczkiem u wagi”. Sensacyjny scenariusz!

Mateusz Morawiecki założył stowarzyszenie Rozwój Plus. Na liście członków nowego podmiotu znalazło się blisko 40 polityków związanych z PiS.

Chociaż początkowo pojawiały się doniesienia, że Jarosław Kaczyński był mocno niezadowolony z powodu inicjatywy byłego premiera, ostatecznie politykom udało się dogadać. Są pomysły, jest porozumienie i wspólny kierunek. A że czasem iskrzy? Kto się lubi, ten się czubi – przekazał Adam Bielan po spotkaniu Kaczyński-Morawiecki.

Najnowszy sondaż. KO mocno przed PiS

Tymczasem w najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski sprawdzono, jak zmieniłby się układ sił, gdyby stowarzyszenie Rozwój Plus zdecydowało się na samodzielny start w wyborach.

Z badania wynika, że liderem pozostaje Koalicja Obywatelska z poparciem 32,1 proc. To wzrost o 1,6 punktu procentowego względem poprzedniego badania i – według przeliczenia na mandaty – aż 195 miejsc w Sejmie.

Na drugim miejscu plasuje się Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskałoby 20,3 proc. głosów. To wyraźny spadek o 3,4 punktu procentowego, przekładający się na 115 mandatów. Podium zamyka Konfederacja Wolność i Niepodległość z wynikiem 13,2 proc. i 68 posłami.

Sondaż. „Rozwój Plus” może zmienić układ sił w Sejmie

W Sejmie znalazłyby się jeszcze dwa kolejne ugrupowania. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna mogłaby liczyć na 8,5 proc. głosów i 36 mandatów, natomiast Lewica – 7,8 proc. i 32 miejsca.

Próg wyborczy przekroczyłoby także stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego z wynikiem 5,1 proc., co przełożyłoby się na 14 mandatów.

Poza Sejmem znalazłyby się Partia Razem (3,2 proc.), PSL (3,1 proc.) oraz Polska 2050 (0,5 proc.). Niezdecydowanych pozostaje 6,2 proc. badanych.

Układ mandatów pokazuje, że obecna koalicja rządząca nie miałaby większości – KO i Lewica razem zebrałyby 227 miejsc, czyli o cztery za mało, by samodzielnie rządzić. Z kolei potencjalny sojusz PiS, „Rozwoju Plus” oraz obu Konfederacji dawałby łącznie 233 mandaty, co oznaczałoby możliwość przejęcia władzy.

Sondaż pokazuje więc scenariusz polityczny, w którym nowy projekt Morawieckiego nie tylko wchodzi do Sejmu, ale również staje się potencjalnym „języczkiem u wagi” w walce o większość.

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 17-19 kwietnia 2026 roku na próbie 1000 Polaków.

