Oni poszli za Morawieckim. Na liście członków niespodzianki

„Rozwój Plus” – taką nazwę nosi stowarzyszenie, które założył Mateusz Morawiecki. – Naszym celem jest tworzenie dodatkowej przestrzeni do dialogu, wymiany doświadczeń oraz inicjowania działań wspierających rozwój społeczny i gospodarczy Polski – wyjaśnił były premier.
Morawiecki założył stowarzyszenie. Lista członków
W szeregach nowego podmiotu znalazło się blisko 40 polityków związanych z Prawem i Sprawiedliwością. Oto pełna lista członków (kolejność alfabetyczna), do której dotarła redakcja WP. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy do stowarzyszenia nie dołączą kolejni członkowie.
- Izabela Antos
- Anna Baluch
- Ryszard Bartosik
- Waldemar Buda
- Zbigniew Chmielowiec
- Michał Cieślak
- Janusz Cieszyński
- Elżbieta Duda
- Michał Dworczyk
- Robert Gontarz
- Marcin Gwóźdź
- Marcin Horała
- Paweł Jabłoński
- Fryderyk Kapinos
- Łukasz Kmita
- Maria Koc
- Wiesław Krajewski
- Andrzej Kryj
- Krzysztof Kubów
- Anna Kwiecień
- Krzysztof Lipiec
- Grzegorz Lorek
- Marzena Machałek
- Grzegorz Macko
- Piotr Mueller
- Monika Pawłowska
- Grzegorz Puda
- Paweł Rychlik
- Łukasz Schreiber
- Olga Semeniuk-Patkowska
- Sławomir Skwarek
- Mirosława Stachowiak-Różecka
- Krzysztof Szczucki
- Szymon Szynkowski vel Sęk
- Agnieszka Ścigaj
- Ryszard Terlecki
- Ireneusz Zyska
Politycy PiS o nowym projekcie Morawieckiego
Po informacji o założeniu nowego stowarzyszenia, w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy od polityków PiS. „Szeroki dialog to jedyna droga aby wyjść z wojny polsko-polskiej. To honor być wśród członów założycieli stowarzyszenia” – przekazał w mediach społecznościowych Michał Dworczyk. „Wspólnie do przodu z różnymi wrażliwościami i akcentami. Polska aspiracji i rozwoju to nasza wiarygodność” – dodał Waldemar Buda.
Nie wszyscy podzielają entuzjazm Mateusza Morawieckiego i jego bliskich współpracowników. Rafał Bochenek, rzecznik PiS ocenił, że „udział w tym przedsięwzięciu nie służy dobru partii”, zwłaszcza w momencie, gdy — jego zdaniem — kluczowa jest jedność.
Jeszcze mocniej wybrzmiał głos Przemysława Czarnka. W emocjonalnym wpisie zaadresowanym do „drogich patriotów”, były szef MEN stwierdził, że „to nie czas jest czas egoizmu i partyjniactwa”. Polityk dodał, że „ten, kto chce szukać wrogów na prawicy, kto chce dzielić i kto stawia swój interes ponad dobro Polski, ten jego wsparcia, ani aprobaty nie znajdzie”.
Według nieoficjalnych doniesień Jarosław Kaczyński próbuje powstrzymać rozwój inicjatywy Mateusza Morawieckiego. Na czwartek 16 kwietnia zaplanowano kolejne spotkanie ścisłych władz PiS w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej.
