Oni poszli za Morawieckim. Na liście członków niespodzianki

„Rozwój Plus” – taką nazwę nosi stowarzyszenie, które założył Mateusz Morawiecki. – Naszym celem jest tworzenie dodatkowej przestrzeni do dialogu, wymiany doświadczeń oraz inicjowania działań wspierających rozwój społeczny i gospodarczy Polski – wyjaśnił były premier.

Morawiecki założył stowarzyszenie. Lista członków

W szeregach nowego podmiotu znalazło się blisko 40 polityków związanych z Prawem i Sprawiedliwością. Oto pełna lista członków (kolejność alfabetyczna), do której dotarła redakcja WP. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy do stowarzyszenia nie dołączą kolejni członkowie.

Izabela Antos

Anna Baluch

Ryszard Bartosik

Waldemar Buda

Zbigniew Chmielowiec

Michał Cieślak

Janusz Cieszyński

Elżbieta Duda

Michał Dworczyk

Robert Gontarz

Marcin Gwóźdź

Marcin Horała

Paweł Jabłoński

Fryderyk Kapinos

Łukasz Kmita

Maria Koc

Wiesław Krajewski

Andrzej Kryj

Krzysztof Kubów

Anna Kwiecień

Krzysztof Lipiec

Grzegorz Lorek

Marzena Machałek

Grzegorz Macko

Piotr Mueller

Monika Pawłowska

Grzegorz Puda

Paweł Rychlik

Łukasz Schreiber

Olga Semeniuk-Patkowska

Sławomir Skwarek

Mirosława Stachowiak-Różecka

Krzysztof Szczucki

Szymon Szynkowski vel Sęk

Agnieszka Ścigaj

Ryszard Terlecki

Ireneusz Zyska

Politycy PiS o nowym projekcie Morawieckiego

Po informacji o założeniu nowego stowarzyszenia, w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy od polityków PiS. „Szeroki dialog to jedyna droga aby wyjść z wojny polsko-polskiej. To honor być wśród członów założycieli stowarzyszenia” – przekazał w mediach społecznościowych Michał Dworczyk. „Wspólnie do przodu z różnymi wrażliwościami i akcentami. Polska aspiracji i rozwoju to nasza wiarygodność” – dodał Waldemar Buda.

Nie wszyscy podzielają entuzjazm Mateusza Morawieckiego i jego bliskich współpracowników. Rafał Bochenek, rzecznik PiS ocenił, że „udział w tym przedsięwzięciu nie służy dobru partii”, zwłaszcza w momencie, gdy — jego zdaniem — kluczowa jest jedność.

Jeszcze mocniej wybrzmiał głos Przemysława Czarnka. W emocjonalnym wpisie zaadresowanym do „drogich patriotów”, były szef MEN stwierdził, że „to nie czas jest czas egoizmu i partyjniactwa”. Polityk dodał, że „ten, kto chce szukać wrogów na prawicy, kto chce dzielić i kto stawia swój interes ponad dobro Polski, ten jego wsparcia, ani aprobaty nie znajdzie”.

Według nieoficjalnych doniesień Jarosław Kaczyński próbuje powstrzymać rozwój inicjatywy Mateusza Morawieckiego. Na czwartek 16 kwietnia zaplanowano kolejne spotkanie ścisłych władz PiS w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej.

Czytaj też:

Ziobro i Romanowski mają plan B? To może zablokować ich powrót do PolskiCzytaj też:

Kasa PiS świeci pustkami. Skarbnik partii narzeka na brak wpłat