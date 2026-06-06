Burzliwy rok Marty Nawrockiej. Taką ocenę wystawili jej Polacy

Wejście w rolę pierwszej damy rzadko przebiega spokojnie. Jest to moment, w którym zainteresowanie opinii publicznej szybko rośnie, a każde słowo, gest czy stylizacja zaczynają być szerzej komentowane.

W przypadku Marty Nawrockiej wszystko potoczyło się wyjątkowo szybko, bo jej mąż dopiero wchodził do dużej polityki, co oznaczało dla niej nie tylko istotną zmianę w życiu prywatnym, ale też niemal natychmiastowe znalezienie się w centrum uwagi opinii publicznej.

Burzliwy rok Marty Nawrockiej. Tak wypadła w roli pierwszej damy

W pierwszych miesiącach kalendarz żony prezydenta wypełniały przede wszystkim spotkania o charakterze społecznym i edukacyjnym oraz udział w wydarzeniach, w których towarzyszyła mężowi. Taki model aktywności budował wrażenie spokojnego, wycofanego stylu: bardziej reprezentacyjnego niż nastawionego na samodzielne inicjatywy czy autorskie projekty.

Jednym z bardziej widocznych obszarów, w które się zaangażowała, był sport. Marta Nawrocka objęła patronatem turniej młodych piłkarek na Podkarpaciu, kibicowała reprezentacji Polski kobiet w Gdańsku podczas meczu z Holandią. Wzięła też udział w spocie promującym organizację kobiecego Euro w Polsce oraz gali Orlen Ekstraligi Kobiet.

Ważnym punktem w pierwszych 12 miesiącach pierwszej damy była również wizyta w USA i udział w międzynarodowym szczycie pierwszych dam „Fostering the Future Together” organizowanym w Białym Domu przez Melanię Trump. Żona Karola Nawrockiego postawiła również na walkę z hejtem w internecie. Zainicjowała projekt i spotkania pod hasłem „Hejt? Nie, dziękuję!”, co było pokłosiem fali negatywnych komentarzy, z którym córka pary prezydenckiej musiała się mierzyć po wieczorze wyborczym.

– Marta Nawrocka wciąż nie zbudowała pełnego wizerunku osoby publicznej. W przypadku pierwszych dam zwykle można ocenić, czy ich obecność wzmacnia, czy osłabia głowę państwa. W większości przypadków wpływ jest pozytywny – mówił w połowie marca w rozmowie z Wprost dr Mirosław Oczkoś.

Specjalista ds. wizerunku zwracał uwagę na fakt, że Marta Nawrocka nie stanęła jeszcze w sytuacji, w której musiałaby publicznie odnieść się do tematów naprawdę „wysokiego napięcia”, czyli takich, które wywołują silne emocje w społeczeństwie. Wyjątkiem był wywiad w TVN, w którym wspomniała m.in. o prawie aborcyjnym oraz stanowisko wobec ustawy o usługach cyfrowych. W obu wypadkach oceny pierwszej damy były mocno podzielone.

Galeria:

Pierwszy rok Marty Nawrockiej na obrazkach

Marta Nawrocka w ocenie Polaków. Nowy sondaż

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez SW Research dla „Wprost” zapytaliśmy ankietowanych, jak po 12 miesiącach oceniają sposób, w jaki Marta Nawrocka pełni funkcję pierwszej damy.

Wyniki pokazują, że żona Karola Nawrockiego ma powody do zadowolenia. Niemal co drugi respondent pozytywnie ocenia sposób, w jaki wywiązuje się ze swojej roli.

Dobrą opinię o Marcie Nawrockiej wyraziło 48 proc. ankietowanych. W tej grupie 18,7 proc. badanych oceniło jej działalność „zdecydowanie dobrze”, a 29,2 proc. „raczej dobrze”. Krytyczne zdanie ma natomiast jedna czwarta respondentów. Negatywnie pierwszy rok jej aktywności oceniło 25,6 proc. badanych, w tym 9,3 proc. „zdecydowanie źle”, a 16,3 proc. „raczej źle”.

Warto jednak zwrócić uwagę na jeszcze jeden wynik. Aż 26,5 proc. uczestników badania nie potrafiło jednoznacznie ocenić działalności pierwszej damy, wybierając odpowiedź „trudno powiedzieć”. To pokazuje, że znaczna część Polaków wciąż nie ma wyrobionego zdania na temat aktywności Marty Nawrockiej.

Nowy sondaż o Marcie Nawrockiej. Tak ocenili ją Polacy

Jeśli przyjrzeć się szczegółowym wynikom badania, widać, że oceny pierwszej damy wśród kobiet i mężczyzn są bardzo zbliżone. W grupie kobiet 48 proc. respondentek ocenia ją pozytywnie: w tym 16,6 proc. „zdecydowanie dobrze”, a 31,4 proc. „raczej dobrze”. Negatywne zdanie ma 25,4 proc. badanych kobiet, z czego 14,4 proc. wskazało odpowiedź „raczej źle”, a 11 proc. „zdecydowanie źle”.

Podobny obraz wyłania się wśród mężczyzn. Pozytywnie działalność pierwszej damy ocenia 47,9 proc. respondentów: 21 proc. „zdecydowanie dobrze” oraz 27 proc. „raczej dobrze”. Krytyczne opinie ma 25,8 proc. mężczyzn, w tym 18,3 proc. ocenia ją „raczej źle”, a 7,5 proc. „zdecydowanie źle”.

Najlepsze notowania Marta Nawrocka uzyskuje wśród najmłodszych badanych, czyli osób do 24. roku życia. W tej grupie 13,8 proc. ankietowanych wskazuje ocenę „zdecydowanie dobrze”, a 44 proc. „raczej dobrze” (łącznie 57,9 proc.). Negatywne zdanie ma 27,2 proc. respondentów, w tym 18,8 proc. wybiera odpowiedź „raczej źle”, a 8,5 proc. „zdecydowanie źle”.

Najniższe oceny żona Karola Nawrockiego otrzymuje natomiast wśród najstarszych badanych, czyli osób powyżej 50. roku życia. Mimo to nadal przeważają tam opinie pozytywne — 43,6 proc. (20,9 proc. „zdecydowanie dobrze” i 22,8 proc. „raczej dobrze”). Krytycznie ocenia ją 29 proc. ankietowanych, w tym 17,7 proc. „raczej źle”, a 11,3 proc. „zdecydowanie źle”.

Jeśli spojrzeć na poziom wykształcenia, najlepiej pierwszą damę oceniają osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. W tej grupie 50,2 proc. respondentów wystawia jej ocenę pozytywną (31,1 proc. „raczej dobrze” i 19,1 proc. „zdecydowanie dobrze”).

Polacy ocenili Martę Nawrocką po roku. Wyniki nowego sondażu

Najwięcej negatywnych opinii pojawia się natomiast wśród osób z wykształceniem podstawowym. Krytyczne zdanie ma tam 31,8 proc. badanych, w tym 16,4 proc. wskazuje odpowiedź „raczej źle”, a 15,4 proc. „zdecydowanie źle”.

W sondażu sprawdzono również, jak miejsce zamieszkania wpływa na ocenę Marty Nawrockiej. Najwięcej pozytywnych wskazań pojawia się wśród mieszkańców wsi — dobrze ocenia ją 55,7 proc. badanych. Dla porównania w miastach liczących od 200 do 499 tys. mieszkańców odsetek pozytywnych opinii spada do 40,3 proc.

Najbardziej krytyczne oceny odnotowano w średnich i dużych miastach. Negatywnie działalność pierwszej damy ocenia 29,8 proc. mieszkańców miast 20–99 tys. oraz 29,2 proc. osób z metropolii powyżej 500 tys. mieszkańców.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 2-3 czerwca 2026 roku przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 837 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia.

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