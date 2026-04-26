Prezes PiS uderza w premiera. Kaczyński: „Tusk znowu ograny”

26 kwietnia Jarosław Kaczyński skrytykował w serwisie X ostatnie wypowiedzi Donalda Tuska dla „Financial Times” ws. relacji ze Stanami Zjednoczonymi oraz ich ewentualnych działań w ramach NATO.

Niszczy relacje polsko-amerykańskie

„Kolejny raz Tusk dał się podpuścić i wykonał dyspozycje z Berlina, atakując Amerykanów i de facto podważając sens art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, który gwarantuje wzajemną, sojuszniczą obronę” – ocenił prezes PiS.

Według Kaczyńskiego „Tusk niszczy relacje polsko-amerykańskie, a w tym czasie Niemcy zacieśniają współpracę z Amerykanami nad koncepcją NATO 3.0” . Dodał również: „Tusk znowu ograny. Rządzi nami agentura czy ludzie, którym Bóg poskąpił jakichkolwiek zdolności politycznych? Ta diagnoza jest i tak bardzo łagodna i optymistyczna” .

Wątpliwości Tuska wobec USA

Przypomnijmy, kilka dni temu Donald Tusk udzielił wywiadu „Financial Times” , w którym stwierdził m.in., że „najważniejszym pytaniem dla Europy jest to, czy Stany Zjednoczone są gotowe okazać tak wielką lojalność, jak opisano to w naszych traktatach (NATO – red)” .

Podkreślił także, że „Waszyngton traktuje Polskę jako najlepszego i najbliższego sojusznika w Europie” , ale zwrócił uwagę, że problemem dla niego jest to, „jak będzie wyglądała praktyka, jeśli coś się wydarzy” .

Komentarz Białego Domu

W rozmowie z Wirtualną Polską do wywiadu polskiego premiera odniósł się również Biały Dom. „Prezydent Trump wyraźnie zakomunikował swoje rozczarowanie postawą NATO i innych sojuszników (...). Skutecznie odbudował pozycję Ameryki na arenie międzynarodowej i wzmocnił relacje zagraniczne, ale jednocześnie nigdy nie pozwoli, by Stany Zjednoczone były traktowane niesprawiedliwie i wykorzystywane przez tak zwanych 'sojuszników'” – przekazała Anna Kelly, pełniąca funkcję specjalnej asystentki prezydenta USA i pierwszej zastępczyni rzecznika prasowego Białego Domu.

