Niezwykły gość nad Morskim Okiem. Turyści zachwyceni widokiem

Tatrzański Park Narodowy

W mediach społecznościowych Tatrzańskiego Parku Narodowego pojawił się film, na którym przyłapano bobra na odpoczynku razem z kaczkami krzyżówkami.

W ciągu dnia najczęściej pozostaje on w swojej kryjówce. W spokojne, wiosenne dni może żerować na powierzchni, szczególnie tuż po zimie, jednak obserwacje takie jak ta należą do wyjątkowych.

– Naturalnym czasem aktywności tych zwierząt jest noc – przestrzegając nocnego zakazu poruszania się po szlakach TPN, dbacie między innymi o nasze bobry – czytamy na Facebooku TPN.

Boby w Tatrach

Pierwszy bóbr w okolicach Morskiego Oka pojawił się kilka lat temu nie przetrwał i zginał w 2022 r. po upadku z góry. Niedługo później, pojawił się kolejny bóbr, który widywany jest w okolicy. Film jest dowodem na to, że bóbr pionier nadal potrafi funkcjonować w wymagającym, górskim otoczeniu.

5 faktów o bobrach, których nie wiesz

Bobry, zamieszkujące półkulę północną (Europę, Azję i Amerykę Północną), to największe dziko żyjące gryzonie w Europie. Te inteligentne ssaki. Ich wąsy to wibrysy. W XVII wieku, dzięki sprytnej klasyfikacji Kościoła, bóbr oficjalnie został klasyfikowany jako ryba, co pozwalało na jego spożycie w trakcie postu. Jego ciemne, świetnie natlenione mięso jest bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe i ma bardzo niską zawartość cholesterolu. Dzięki najwyższemu w swojej grupie stosunkowi masy mózgu do ciała, bobry wykraczają poza czysty instynkt. Ich zdolność do logicznego myślenia i wyciągania wniosków stawia je na równi z niezwykle bystrymi szczurami – oba gatunki po mistrzowsku radzą sobie z rozwiązywaniem problemów i omijaniem przeszkód. Bobry preferują życie nocne. Podczas jednej nocy potrafią przepłynąć nawet 20 kilometrów. Budowane przez bobry tamy, to nie tylko efekt ich pracowitości, ale przede wszystkim genialny system zabezpieczeń. Bobry budują je, by kontrolować głębokość zbiornika. Zależy im, aby wejście do ich domu było zawsze ukryte głęboko pod wodą. Każdy spadek poziomu wody jest dla nich sygnałem alarmowym, który natychmiast mobilizuje je do pracy.

W większości krajów Europejskich, w tym w Polsce, bobry są pod ochroną