Oświadczenie KRRiT ws. wniosku TV Republika. „Decyzja ma uzasadnienie rynkowe”

KRRiT wydała oświadczenie w sprawie miejsca na multipleksie MUX-8. Jak zaznaczono, postępowanie w tej kwestii zostało zawieszone na wniosek jedynego uczestnika konkursu – Telewizji Republika S.A. dla nowego kanału tej stacji o nazwie Republika 2. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyjaśniła, że przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego przewidują możliwość przychylenia się do takiego wniosku przez przewodniczącego KRRiT w przypadku jednego wnioskodawcy.

Według Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji „decyzja ma uzasadnienie rynkowe”. Jak podkreślono w komunikacie „multipleks MUX-8 od dłuższego czasu nie cieszył się zainteresowaniem nadawców”. KRRiT przypomniała, że w ostatnich miesiącach dwóch z nich zrezygnowało z odnowienia koncesji, a w kolejnym konkursie zakończonym w listopadzie 2025 roku – nikt się nie zgłosił. Zawieszenie postępowania pozwala zachować wniosek w obrocie prawnym i wrócić do niego w przyszłości.

TV Republika złożyła wniosek ws. MUX-8. KRRiT podjęła decyzję

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podsumowała, że „wnioskodawca może w każdej chwili wystąpić o podjęcie postępowania”. Dwa miejsca na ósmym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej zwolniły z końcem ubiegłego roku Metro (TVN Warner Bros. Discovery) i Zoom TV (Grupa Kino Polska). W połowie lutego KRRiT podjęła decyzję o cofnięciu koncesji, będącej w upadłości, spółce Red Carpet TV na rozpowszechnianie na MUX-8 programu telewizyjnego „ViDocTV”.

W lutym 2025 r. operator Emitel usunął stację z multipleksu. Powodem były nieuregulowane rachunkami za nadawanie. Obecnie koncesję MUX-8 posiadają cztery kanały: Nowa TV (TV Spektrum/Grupa Polsat Plus), Telewizja WP (Wirtualna Polska Media/Wirtualna Polska Holding), TV Republika (Telewizja Republika) oraz telewizja wPolsce24 (Fratria).

