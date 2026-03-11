TV Republika najlepszą stacją informacyjną. W rankingu ogólnym ustąpiła tylko „wielkiej czwórce”

TV Republika znalazła się na czele oglądalności, jeśli chodzi o wyniki telewizji informacyjnych w lutym 2026 r. – wynika z raportu KRRiT. Stacja Tomasza Sakiewicza odnotowała udział w rynku na poziomie 5,4 proc. Średnia oglądalność minutowa wyniosła 311 402 osoby. Jednocześnie TV Republika zanotowała spadek o 13 192 widzów w porównaniu do stycznia oraz o 23 004 osoby zestawiając oglądalność roku do roku.

Stacja Sakiewicza była jednocześnie piątym kanałem, biorąc pod uwagę wszystkie programy, ustępując jedynie „wielkiej czwórce” najważniejszych stacji ogólnotematycznych, czyli TVP1, TVP2, Polsat i TVN. Ich oglądalność wyniosła w lutym odpowiednio: 371 461, 370 062, 353 460 oraz 345 210. Przełożyło się to z kolei na udział w rynku wynoszący: po 6,5 proc. w przypadku obu stacji telewizji publicznej; 6,2 proc. jeśli chodzi o Polsat i sześciu proc. w przypadku TVN.

Telewizja Republika na czele, za nią TVN24

Z kolei za TV Republika w rankingu ogólnym, przez co jednocześnie wśród kanałów informacyjnych uplasował się TVN24 z oglądalnością na poziomie 273 830 widzów i udziale w rynku wynoszącym 4,8 proc. Jeśli chodzi o stacje informacyjne, na plusie w porównaniu do stycznia są jedynie Polsat News i Polsat News Polityka, ale jeśli chodzi o ujęcie procentowe, nie są to zmiany, nawet o 0,1 proc.

Z kolei w przypadku porównania rok do roku stacja Sakiewicza musi uważać na inną prawicową telewizję – wPolsce24, która odnotowała wzrost o 0,4 proc., jeżeli chodzi o udział w rynku i 25 468 osób, jeśli chodzi o oglądalność. W ciągu 12 miesięcy w lutym lepiej wypada również TVP Info – wzrost oglądalności o 8 581 widzów i 0,1 proc. udziału w rynku, a także Wydarzenia 24 – wynik lepszy o 852 osoby, ale udział w rynku pozostał taki sam.

Oglądalność programów i audycji telewizyjnych. Tego dnia ponad milion osób włączyło TV Republika

Hierarchia została również zachowana w przypadku najpopularniejszych audycji telewizyjnych. Największą oglądalność miały programy: „Fakty” TVN 23 lutego (2 337 154 widzów; 19,4 proc. udziału w rynku), „i9.30” TVP1 14 lutego (2 097 934 osoby; 17,4 proc. udziału), „Wydarzenia” Polsatu 23 lutego (1 337 962 widzów; 11,3 proc. udziału), Teleexpress 19 lutego (1 244 358 osób; 13,2 proc. udziału) oraz „Dzisiaj – główne wydanie informacji” TV Republika 1 lutego (1 056 556 widzów; 8,2 proc. udziału).

