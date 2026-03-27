Prezes TV Republika o „próbie zajęcia konta stacji i zabrania pieniędzy”. „Wybrali doskonały moment”

Delegacja TV Republika pojawiła się na konferencji CPAC w Teksasie. Jednym z mówców na wydarzeniu był dyrektor programowy stacji Michał Rachoń. Oprócz niego do USA wybrali się prezes Tomasz Sakiewicz i szef wydawców w Telewizji Republika Jarosław Olechowski. Cała trójka w pewnym momencie relacjonowała na antenie swoja obecność w Stanach Zjednoczonych i dzieli się spostrzeżeniami. Rachoń przekonywał, że „atak na media, które są konserwatywne, odbywa się na całym świecie”.

– Również tu odbywają się dyskusje dotyczące presji ekonomicznej, gospodarczej, politycznej – wymieniał dyrektor programowy TV Republika. Rozmowy mają dotyczyć także wsparcia kapitałowego. – Sukces Republiki tutaj jest głośny i omawiany. Każdy o to pyta i praktycznie nie było rozmowy, w której by mnie nie zapytano, skąd to się wzięło. No to się wzięło z państwa, oczywiście. Myśmy zmobilizowali najważniejszy kapitał, jaki istnieje, czyli naszych widzów – tłumaczył Sakiewicz.

Tomasz Sakiewicz na CPAC w USA. Szef Telewizji Republika ominął przesłuchanie przed prokuraturą

Prezes TV Republika nawiązał do swojego dylematu, bo jak wspominał, do wyboru miał też opcję, aby tłumaczyć się przed prokuratorem z organizowania CPAC Polska. – Zainteresowanie kapitałowe poważnych ludzi związanych z biznesem i marketingiem jest bardzo dużo właśnie dlatego, że pokazaliśmy, że można. Polska zaczyna być ciekawa również jako rynek medialny i zresztą w najbliższych miesiącach zobaczą państwo, jak to jest bardzo dynamiczny rynek – mówił Sakiewicz.

Szef Telewizji Republika podkreślił, że sporo będzie się zmieniać, a najważniejsze jest to, aby być w centrum tych wydarzeń. Sakiewicz zapewniał widzów, że to wszystko po to, aby mieli lepszy dostęp do informacji. Rachoń podsumował, że przedstawiciele stacji są także pytani o kwestię wsparcia i donacji dla TV Republika. Olechowski zaznaczył, że „ten model zbudował tak potężną stację telewizyjną”. Zastrzegł jednak, że „to się nie przekłada na wpływy reklamowe z powodu szykan, zmowy kartelowej”.

Prezes TV Republika o „kolejnej fali potężnego uderzenia”. „Oni się tego bardzo boją”

Sakiewicz grzmiał, że KRRiT „w ciągu ostatnich 48 godzin próbowała zająć stacji konta i zabrać pieniądze”. Według prezesa Telewizji Republika „wybrali sobie doskonały moment, żeby nasyłać kary”. – Mieliśmy z naprawdę bardzo wielu instytucji atak na nasze konta, na reklamodawców, zastraszanie ich. Kolejna fala potężnego uderzenia. Oni nie chcieli, żebyśmy tutaj byli. Oni się tego bardzo boją. Chcą, żeby nam wyłączyć sygnał w momencie, kiedy się dzieją ważne rzeczy – zakończył Sakiewicz.

