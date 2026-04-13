Bezprecedensowy atak Trumpa na papieża Leona. „Jest straszny i słaby”

Prezydent USA Donald Trump wygłosił w niedzielę wieczorem bardzo krytyczną przemowę wobec papieża Leona XIV. Jak stwierdził, nie uważa, aby urodzony w USA przywódca Kościoła katolickiego „wykonywał zbyt dobrą robotę”. Ocenił też, że „jest bardzo liberalną osobą”, jednocześnie sugerując, że papież powinien „przestać, zaspokajać potrzeby radykalnej lewicy”.

Trump krytykuje papieża Leona. „Nie jestem jego fanem”

Wracając do Waszyngtonu z Florydy, Trump pokusił się w mediach społecznościowych o długi wpis, w którym nie zostawia suchej nitki na papieżu Leonie i stwierdza wprost, że nie jest jego fanem.

Wypowiedź Trumpa to nic innego jak odpowiedź na słowa papieża, który w weekend znów skrytykował Stany Zjednoczone za podejście do konfliktu na Bliskim Wschodzie i „złudzenie wszechmocy”, które tylko podsyca amerykańsko-izraelską wojnę z Iranem. Choć chłodne relacje Watykanu z obecną administracją USA nie są tajemnicą, to niezwykle rzadko zdarza się, aby papież krytykował amerykańskiego przywódcę. Na Trumpa zadziałało to jak płachta na byka.

„Papież Leon jest SŁABY w kwestii przestępczości i fatalny w polityce zagranicznej. Mówi o 'strachu' przed administracją Trumpa, ale nie wspomina o STRACHU, który Kościół katolicki i wszystkie inne organizacje chrześcijańskie odczuwały podczas pandemii COVID, kiedy aresztowano księży, duchownych i wszystkich innych za odprawianie nabożeństw” – napisał Trump we własnych mediach społecznościowych i dodał, że zdecydowanie bardziej darzy sympatią brata papieża, Louisa Prevosta, niż jego, bo Louis „jest w pełni MAGA”.

„On to rozumie, a Leo nie! Nie chcę papieża, który uważa, że to w porządku, by Iran miał broń nuklearną. Nie chcę papieża, który uważa, że to straszne, że Ameryka zaatakowała Wenezuelę, kraj, który wysyłał ogromne ilości narkotyków do Stanów Zjednoczonych i, co gorsza, opróżniał więzienia, w tym morderców, handlarzy narkotyków i zabójców, w naszym kraju” – czytamy we wpisie Trumpa na platformie Truth Social.

„I nie chcę papieża, który krytykuje prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo robię dokładnie to, do czego zostałem wybrany, Z WIELKĄ PRZEWAGĄ, ustanawiając rekordowo niską liczbę przestępstw i tworząc Największą Giełdę Papierów Wartościowych w Historii” – grzmi Trump.

Trump: Leon powinien mi dziękować za to, że jest papieżem

Prezydent USA jest zdania, że papież mu podziękować, ponieważ wybrano go wyłącznie dlatego, że jest Amerykaninem i „oni uznali, że to najlepszy sposób na poradzenie sobie z prezydentem Donaldem J. Trumpem”. Podkreślił, że gdyby on nie był w Białym Domu, to Leon nie byłby teraz głową Kościoła.

„Leon powinien wziąć się w garść jako papież, kierować się zdrowym rozsądkiem, przestać ulegać radykalnej lewicy i skupić się na byciu Wielkim Papieżem, a nie politykiem. To bardzo mu szkodzi, a co ważniejsze, szkodzi Kościołowi katolickiemu!” – spuentował Trump.

Donald Trump jak Jezus. Przynajmniej na grafice

Ale to nie był koniec show prezydenta USA. Na platformie Truth Social Trump dodał post z grafiką przedstawiającą go jako Jezusa. Obraz, z dużym prawdopodobieństwem wygenerowany przez sztuczną inteligencję, pokazuje prezydenta USA w białej szacie i czerwonym płaszczu, trzymającego rękę na czole chorego mężczyzny. Z rąk Trumpa lecą promienie. W tle dzieje się jeszcze więcej: Statua Wolności, Mauzoleum Lincolna, fajerwerki, amerykańska flaga, wojskowe samoloty, orły oraz żołnierze w roli aniołów czy modlące się pielęgniarki.

