Cały świat mówi o 25-latce. Młoda kobieta zdecydowała się na eutanazję

Eutanazja czynna, polegająca na bezpośrednim podaniu pacjentowi środków chemicznych, które prowadzą do rychłej śmierci, jest obecnie legalna w 10 państwach na świecie – w tym m.in. w Holandii, Belgii, Kanadzie czy Hiszpanii.

Obywatelką ostatniego kraju jest 25-letnia Noelia Castillo Ramos – mieszkanka Barcelony, która w czwartek (25 marca) miała poddać się wspomnianemu zabiegowi. Dwa dni temu udzieliła wywiadu, podczas którego powiedziała krótko: – Chce przestać cierpieć. I tyle.

Młoda kobieta ostatnie dwa lata spędziła w sądzie, by wygrać z systemem prawnym i ojcem, który nie chciał uszanować jej decyzji.

Koniec batalii sądowej. ETPC przyznał 25-latce rację

25-latka przez niemal całe swoje wczesne dzieciństwo i okres nastoletni mieszkała w ośrodkach wychowawczych. Jej opiekunowie prawni nie byli w stanie zapewnić jej opieki – rodzice byli osobami uzależnionymi i chorymi psychicznie.

Najgorszym rokiem dla obywatelki Hiszpanii był 2022. Znajdowała się wówczas w rządowym ośrodku dla młodzieży w Barcelonie, gdzie została zgwałcona przez kilku młodych mężczyzn. Wydarzenie to na zawsze odcisnęło piętno na jej psychice, do dzisiaj zmaga się z ogromną traumą.

W październiku tego samego roku zdecydowała się na odebranie życia – w tym celu skoczyła z piątego piętra budynku, lecz przeżyła. Od tamtej pory pozostaje sparaliżowana od pasa w dół. To jednak nie wszystko, bo – oprócz niepełnosprawności – każdego dnia towarzyszy jej ból.

Jak podaje dziennik Crux, Europejski Trybunał Praw Człowieka ostatecznie uznał prawo 25-latki do poddania się eutanazji. Ojciec młodej kobiety próbował – z pomocą Fundacji Prawników Chrześcijańskich – powstrzymać córkę, lecz wyczerpał wszelkie możliwości prawne w Hiszpanii – z perspektywy prawnej bowiem nie ma żadnych przeszkód, dlatego tez mieszkanka Katalonii w dniu dzisiejszym najprawdopodobniej spotkała się z lekarzami, by otrzymać dożylnie środek chemiczny.

„Szczęście ojca nie może być ważniejsze od szczęścia córki”

Młoda kobieta wystąpiła w programie stacji Antena 3, gdzie zwróciła się do rodziców.

– Szczęście ojca czy matki nie może być ważniejsze od szczęścia córki – zaznaczyła.

Samobójstwo? Depresja? Tu znajdziesz pomoc!

Jeśli zmagasz się z myślami samobójczymi, nie wahaj się szukać wsparcia! Pamiętaj, że istnieje szereg ludzi oraz instytucji, które są w stanie pomóc ci w każdym problemie.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia – twojego bądź drugiej osoby – zadzwoń pod ogólnopolski numer alarmowy – 112.

Warto wiedzieć, że fachową i bezpłatną pomoc psychologiczną można uzyskać również pod jednym z wybranych telefonów:

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (całodobowo) 116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (całodobowo) 800 12 12 12

Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (całodobowo) 800 70 2222

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (całodobowo) 800 12 00 02

Infolinia pomocowa dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów (całodobowo) 800 080 222

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116 123

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 10

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji 22 594 91 00

Policyjny Telefon Zaufania 800 12 02 26

Możesz także skorzystać z pomocy w poradniach zdrowia psychicznego. Kontakt do takiego miejsca znajdziesz w Internecie, wpisując w wyszukiwarce „poradnia zdrowia psychicznego” oraz swoje miasto/województwo. Jeśli potrzebujesz pilnej konsultacji psychiatrycznej, możesz udać się na izbę przyjęć najbliższego szpitala psychiatrycznego.

Poradnie pedagogiczno-psychologiczne w szkołach

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Lokalne ośrodki (centra) interwencji kryzysowej

