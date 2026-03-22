Nie żyje polski żołnierz. W jednostce wojskowej doszło do tragedii

22 marca po południu, na platformie Facebook, ŻW poinformowała o śmierci żołnierza z jednostki wojskowej w Sulechowie (Ziemia Lubuska).

Znane są szczegóły – co wynika ze wstępnych ustaleń?

Ziemia Lubuska. Wstrząsające informacje z Sulechowa. Nie żyje żołnierz

„Oddział Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu prowadzi czynności procesowe w związku ze śmiercią żołnierza z jednostki wojskowej w Sulechowie” – poinformowało biuro prasowe ŻW.



Jak wynika ze wstępnych ustaleń służb, starszy szeregowy miał odebrać sobie życie „z powodów niezwiązanych ze służbą wojskową”.

„Wszelkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia zostaną wyjaśnione w toku dalszego postępowania” – podkreślono w komunikacie.

Samobójstwo? Depresja? Tu znajdziesz pomoc!

Jeśli zmagasz się z myślami samobójczymi, nie wahaj się szukać wsparcia! Pamiętaj, że istnieje szereg ludzi oraz instytucji, które są w stanie pomóc ci w każdym problemie.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia – twojego bądź drugiej osoby – zadzwoń pod ogólnopolski numer alarmowy – 112.

Warto wiedzieć, że fachową i bezpłatną pomoc psychologiczną można uzyskać również pod jednym z wybranych telefonów:

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (całodobowo) 116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (całodobowo) 800 12 12 12

Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (całodobowo) 800 70 2222

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (całodobowo) 800 12 00 02

Infolinia pomocowa dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów (całodobowo) 800 080 222

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116 123

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 10

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji 22 594 91 00

Policyjny Telefon Zaufania 800 12 02 26

Możesz także skorzystać z pomocy w poradniach zdrowia psychicznego. Kontakt do takiego miejsca znajdziesz w Internecie, wpisując w wyszukiwarce „poradnia zdrowia psychicznego” oraz swoje miasto/województwo. Jeśli potrzebujesz pilnej konsultacji psychiatrycznej, możesz udać się na izbę przyjęć najbliższego szpitala psychiatrycznego.

Poradnie pedagogiczno-psychologiczne w szkołach

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Lokalne ośrodki (centra) interwencji kryzysowej

