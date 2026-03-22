Nie żyje polski żołnierz. W jednostce wojskowej doszło do tragedii

22 marca po południu, na platformie Facebook, ŻW poinformowała o śmierci żołnierza z jednostki wojskowej w Sulechowie (Ziemia Lubuska).
Znane są szczegóły – co wynika ze wstępnych ustaleń?
Ziemia Lubuska. Wstrząsające informacje z Sulechowa. Nie żyje żołnierz
„Oddział Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu prowadzi czynności procesowe w związku ze śmiercią żołnierza z jednostki wojskowej w Sulechowie” – poinformowało biuro prasowe ŻW.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń służb, starszy szeregowy miał odebrać sobie życie „z powodów niezwiązanych ze służbą wojskową”.
„Wszelkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia zostaną wyjaśnione w toku dalszego postępowania” – podkreślono w komunikacie.
Samobójstwo? Depresja? Tu znajdziesz pomoc!
Jeśli zmagasz się z myślami samobójczymi, nie wahaj się szukać wsparcia! Pamiętaj, że istnieje szereg ludzi oraz instytucji, które są w stanie pomóc ci w każdym problemie.
W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia – twojego bądź drugiej osoby – zadzwoń pod ogólnopolski numer alarmowy – 112.
Warto wiedzieć, że fachową i bezpłatną pomoc psychologiczną można uzyskać również pod jednym z wybranych telefonów:
- Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (całodobowo) 116 111
- Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (całodobowo) 800 12 12 12
- Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (całodobowo) 800 70 2222
- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (całodobowo) 800 12 00 02
- Infolinia pomocowa dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów (całodobowo) 800 080 222
- Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116 123
- Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 10
- Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji 22 594 91 00
- Policyjny Telefon Zaufania 800 12 02 26
Możesz także skorzystać z pomocy w poradniach zdrowia psychicznego. Kontakt do takiego miejsca znajdziesz w Internecie, wpisując w wyszukiwarce „poradnia zdrowia psychicznego” oraz swoje miasto/województwo. Jeśli potrzebujesz pilnej konsultacji psychiatrycznej, możesz udać się na izbę przyjęć najbliższego szpitala psychiatrycznego.Pomocy udzielają także:
- Poradnie pedagogiczno-psychologiczne w szkołach
- Powiatowe centra pomocy rodzinie
- Lokalne ośrodki (centra) interwencji kryzysowej
