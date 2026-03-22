Awaryjne lądowanie samolotu na A1. Służby pojechały na miejsce

O zdarzeniu, do którego doszło 22 marca (w niedzielę) przed południem, poinformował Polski Serwis Pożarniczy. Lądowanie niewielkiej maszyny odbyło się na 88 km autostrady A1.

Są utrudnienia w ruchu – samochody mogą poruszać się w kierunku Łodzi obecnie tylko jednym pasem.

Awaryjne lądowanie na A1. Oto szczegóły sprawy

Więcej informacji ws. awaryjnego lądowania – które miało miejsce na autostradzie na Kujawach i Pomorzu – przekazała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

„Służby zablokowały pas w stronę Łodzi, aby umożliwić awaryjne lądowanie Cessny 182 [to samolot typu awionetka – red.]. Pilot posadził maszynę bezpiecznie i bez żadnych strat. Na miejscu lądowanie zabezpieczały trzy zastępy straży pożarnej: PSP, Ochotnicza Straż Pożarna Górna Grupa oraz wojskowa straż pożarna” – poinformowano (cytat za serwisem remiza.pl). W tym momencie samolot znajduje się obok drogi – na pasie zieleni – tak, jak na poniższych zdjęciach.

Co ważne – nikt nie ucierpiał w związku ze zdarzeniem.

