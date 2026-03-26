Europosłanka KO: Trzaskowski jest niedocenianym prezydentem. Wyrobił się

Europosłanka Koalicji Obywatelskiej chwali w rozmowie z „Wprost” aktywność Rafała Trzaskowskiego w stolicy. – Byłam ostatnio w centrum miasta, gdzie zostało posadzonych wiele drzew, podoba mi się plac centralny przed Pałacem Kultury. Dużo ludzi tam przychodzi. To był dobry pomysł – mówi nam była prezydent Warszawy.

Czy Rafał Trzaskowski pozostanie w samorządzie, czy raczej będzie kontynuował polityczną karierę na przykład w Parlamencie Europejskim? Hanna Gronkiewicz-Waltz zwraca uwagę na „bogate CV” włodarza stolicy.

„Nie szukajmy mu jednak zajęć, jak ongiś Marcinkiewiczowi”

– Wiele rzeczy robił. Pracował w Brukseli, potem w ministerstwach. Mam wrażenie, że biorąc pod uwagę jego temperament, doświadczenie i podejście do dyplomacji, lepiej odnajdywałby się w instytucjach międzynarodowych. Nie szukajmy mu jednak zajęć, jak ongiś Kazimierzowi Marcinkiewiczowi. To jego trzeba zapytać, może już wybrał swoją przyszłość – podkreśla była wiceprzewodnicząca PO.

W jej opinii – mimo krążących plotek, że ratusz nie jest pracą marzeń obecnego prezydenta Warszawy – Trzaskowski „samorząd polubił z czasem i się wyrobił”. – Zrobił centrum miasta, wybudował Muzeum Sztuki Nowoczesnej – wylicza.

