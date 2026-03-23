Tak chcemy bronić polskiego nieba. MON pokazało „potwora z Tarnowa”

Już kilka dni temu minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiadał start produkcji nowego rodzaju uzbrojenia. Podczas wizyty w Zakładach Mechanicznych Tarnów, mówił o baterii w programie SAN, której centralną częścią ma być karabin maszynowy, okrzyknięty w sieci „potworem z Tarnowa”.

„Potwór z Tarnowa”. Nowa broń polskich żołnierzy

— W najbliższych tygodniach ruszy tutaj produkcja baterii w programie SAN, czyli obrona przeciwdronowa. Obrona, która jest dzisiaj najważniejsza, która w ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy do końca 2027 r. musi być dostarczona do polskiej armii, do polskich sił zbrojnych – mówił szef MON.

Wspomniany „potwór z Tarnowa” to czterolufowy karabin typu Gatling kal. 12,7 mm. Potrafi wystrzeliwać 3600 pocisków na minutę, a jego zasięg to 2,2 km. Nadaje się zarówno do zwalczania celów na ziemi, jak i w powietrzu, a jego głównym zadaniem ma być likwidacja dronów. Polska Gruba Zbrojeniowa podkreśla jednak, że system SAN będzie sprawdzać się także w walce z innymi zagrożeniami, takimi jak na przykład śmigłowce.

Systemy SAN mają bronić polskiego nieba

W system SAN wliczać będzie się także głowica optoelektroniczna, która posłuży do wykrywania, identyfikacji i śledzenia celów w warunkach dziennych i nocnych. Zamontowane zostaną też systemy zarządzania i kierowania ogniem, łączności i dowodzenia. Wszystko to ma zapewnić, że „potwór z Tarnowa” będzie jak najlepiej sprawdzał się na współczesnym polu walki.

Opisujący nowy sprzęt Onet zwracał uwagę, że głośno o polskich nowościach jest także za granicą. „Potwór z Tarnowa” zrobił już wrażenie w mediach ukraińskich, rumuńskich. Jego powstanie odnotowali też Rosjanie. Obecnie produkcja skupia się jedynie na polskim rynku, ale kto wie, czy w przyszłości nasz wynalazek nie trafi także do innych sojuszniczych armii.

