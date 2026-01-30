SAN ochroni polskie niebo. Tusk: Umiesz liczyć, licz na siebie

Premier Donald Tusk podczas ogłaszania umowy na budowę systemu SAN podkreślał, że będzie to głównie polski projekt, napędzający polską gospodarkę. Na konferencji prasowej w zakładach spółki PIR-Radwar w Kobyłce pod Warszawą uczestniczył w uroczystym podpisaniu kontraktu pomiędzy Agencją Uzbrojenia i konsorcjum Polskiej Grupy Zbrojeniowej, APS z Gdyni oraz norweskiego Kongsberga.

Polska stworzy system antydronowy San. Tusk mówi o „historycznej chwili”

Wspomniane wyżej podmioty mają stworzyć system San, którego zadaniem będzie zwalczanie wrogich dronów. Będzie on składać się z tzw. modułów bateryjnych systemów przeciwlotniczych z możliwością zwalczania bezzałogowych systemów powietrznych. Nieoficjalnie koszt programu szacuje się na prawie 15 mld zł, a termin realizacji to dwa lata.

System San ma uzupełniać polską obronę powietrzną, w skład której wchodzą już: program Wisła, program Narew oraz programy Pilica i Pilica+. – To jest historyczna chwila, nie nadużywam nigdy tego sformułowania, ale rzeczywiście dzisiaj mamy do czynienia z absolutnym przełomem, jeśli chodzi o efektywną, skuteczną obronę polskiej, europejskiej, natowskiej granicy wschodniej i to w tym najbardziej wrażliwym elemencie, jakim jest obrona powietrzna – podkreślał Donald Tusk.

– Dzisiaj jesteśmy świadkami podpisania umów, które stworzą konsorcjum, w którym nieprzypadkowo uczestniczą nasi przyjaciele z Norwegii – ogłaszał. – Nie tylko doceniamy w ten sposób niezwykłe kompetencje naszych norweskich partnerów, ale jest to także elementem nowej architektury bezpieczeństwa, jaką Polska zainicjowała niespełna dwa lata temu, koncentrując swoje wysiłki w zapewnieniu koordynacji między państwami, które dźwigają na sobie bezpośrednie niebezpieczeństwo na granicy z Rosją i Białorusią – podkreślał premier.

— My tworzymy dzisiaj ten bezprecedensowy system jako najnowocześniejszy. Nie ma dziś drugiego takiego przykładu w Europie, jakim będzie ten zintegrowany, inteligentny system obrony, przede wszystkim antydronowej – zaznaczał polityk. — To był też nasz czarny sen, gdy nasze pierwsze doświadczenia z agresją dronową pokazały, jak nieadekwatne są środki typu myśliwiec, rakieta, po to, by zestrzelić dron. SAN to metoda na to, by w sposób bardziej efektywny, tańszy, mądrzejszy reagować na różnego typu agresję w powietrzu – tłumaczył.

— Jestem bardzo usatysfakcjonowany, że wspólnie z naszymi norweskimi przyjaciółmi będziemy angażować przede wszystkim polskie firmy – zwrócił uwagę Tusk, po czym wymienił szereg polskich podmiotów z branży zbrojeniowej. — Te pieniądze, zarówno polskie, jak i europejskie, one będą pracowały podwójnie i potrójnie, bo będą pracowały nie tylko na rzecz naszej obrony, ale i na rzecz polskiej gospodarki, i polskich firm, polskiej myśli technicznej – zaznaczał.

Wkrótce więcej informacji