Cisza wokół zbrodni w Iranie. „Tu krew leje się rzeką szerszą niż w Gazie"

Teokratyczny reżim w Teheranie został nabity na widelec po tym, jak w sieci pojawił się filmik pokazujący szczegóły umocnień i kolejnych poziomów ochrony w Beit-e-Rahbari, oficjalnej rezydencji wielkiego ajatollaha Alego Chamenei. Filmik nagrany został potajemnie podczas wjazdu do pałacu ajatollaha przez kogoś z wnętrza reżimu, kto najwyraźniej nie ma problemu z dostaniem się do najważniejszych budynków. Jeśli nagranie takie krąży w sieci, to chyba nie wypada pytać, jakiego rodzaju rozeznaniem dysponują w Iranie Amerykanie.

Trochę to trwało, ale w końcu Biały Dom zaczął już całkiem wprost mówić o kolejnym uderzeniu w reżim, który w ciągu kilku tygodni wymordował więcej ludzi niż zginęło w czasie dwóch lat izraelskiej operacji w Gazie.

Tamta wojna wywołała powszechne oburzenie, doprowadzając do bezprecedensowej mobilizacji protestów na globalną skalę, których nie wywołuje przecież nawet rosyjska wojna przeciw Ukrainie.

Nad zbrodniami ajatollahów w Iranie też nie uroniono w świecie zbyt wielu łez, co zdaje się potwierdzać teorię, wedle której na powszechne potępienie zasługują tylko te zbrodnie, które popełniają Amerykanie, względnie ich sojusznicy, jak np. Izraelczycy. Ci ostatni mają na Bliskim Wschodzie wręcz monopol na potępienie. Bo jeśli zbrodnie popełnia palestyński Hamas czy ostatnio syryjscy islamiści, masakrujący Druzów czy Kurdów, to panuje wokół nich zaskakująca aktywistyczna cisza.

Źródła aktywistycznej anatemy