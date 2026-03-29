Płonie hala z makulaturą. Gęsty dym widać z daleka

Pożar hali z makulaturą na warszawskiej Pradze. Ogień pojawił się na terenie skupu złomu. Strażacy pracują nad opanowaniem żywiołu.
Siedemnaście zastępów straży pożarnej interweniowało w niedzielę przy ulicy Zabranieckiej 5, gdzie na pograniczu Targówka i Pragi-Południe doszło do pożaru hali magazynowej.
Ogień objął około 70 procent obiektu o wymiarach 25 na 50 metrów, w którym składowana była makulatura.
Obecnie trwa dogaszanie zgromadzonego materiału, a na miejscu pracuje również specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, która na bieżąco monitoruje jakość powietrza w okolicy pożaru.
