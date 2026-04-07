Długoterminowa prognoza dla Polski. Wtedy nastąpi przełom. Synoptyk wskazał datę

Jak wynika z najnowszej prognozy pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, we wtorek 7 kwietnia temperatura maksymalna w Polsce wyniesie od 4 stopni na północnym wschodzie, około 10 stopni w centrum, do 13 stopni Celsjusza na zachodzie. W ciągu dnia na zachodzie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, na wschodzie i południu – także deszczu ze śniegiem, w Karpatach – śniegu.

Wichury nad Polską. IMGW wydało alert

Wiatr będzie okresami dość silny. Jego porywy mogą osiągać do 65 km/h, na wschodzie lokalnie do 70 km/h, w Sudetach do 90 km/h, a w Karpatach do 100 km/h. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia ze względu na prognozowany silny wiatr. Alert obowiązuje we wschodniej części Polski.

Jak podała Państwowa Straż Pożarna, 6 kwietnia do godz. 18:00 przeprowadzono ponad 2,8 tys. interwencji, w czasie których likwidowano miejscowe zagrożenia spowodowane silnym wiatrem i burzami. Najwięcej interwencji odnotowano w województwie mazowieckim (841), lubelskim (509) i pomorskim (234).

Długoterminowa prognoza temperatury dla Polski. Nawet 20 stopni Celsjusza!

Długoterminową prognozę temperatury dla Polski przedstawił Tomasz Wasilewski, synoptyk i prezenter tvnmeteo.pl. Załamanie pogody zaczęło się w świąteczny poniedziałek i będzie utrzymywać się w kolejnych dniach. W połowie tygodnia, na północy kraju, może być jedynie 5 stopni Celsjusza.

Fala zimna utrzyma się do piątku, kiedy wartości na termometrach będą kształtowały się od 8 do 13 stopni. Od soboty 11 kwietnia zacznie się ocieplać, a temperatura w poniedziałek może wzrosnąć nawet do 21 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na zachodzie kraju. Od 14 do 21 kwietnia wartości na termometrach będą mieściły się w przedziale od 12 do 18 stopni Celsjusza.

Plac zabaw zamienił się w śmiertelną pułapkę. Dziki nie żyją, mieszkańcy wściekliCzytaj też:

Dno Bałtyku skrywa mroczną tajemnicę. „Bomba z opóźnionym zapłonem”