TVN zmieni właściciela. Szef nowego giganta zabrał głos

Po połączeniu sił z Warner Bros. Discovery (aktualny właściciel stacji TVN), nowy gigant medialny Paramount Skydance ma bardzo ambitne plany finansowe. Firma szacuje, że w 2026 roku mogłaby wygenerować nawet 69 mld dolarów przychodów i około 16 mld dolarów zysku EBITDA – zakładając, że obie spółki będą działały razem już od początku roku.

TVN zmieni właściciela. Powstaje nowy medialny gigant

Spora część tych pieniędzy ma pochodzić z tzw. synergii, czyli oszczędności po połączeniu firm. W planach jest ponad 6 mld dolarów oszczędności. Chodzi m.in. o wspólne technologie dla streamingu, jeden system zarządzania zapleczem technicznym oraz cięcia w kosztach operacyjnych – np. przy zakupach czy utrzymaniu biur.

Szef firmy, David Ellison, w rozmowie z CBS uspokajał jednak fanów kina: legendarne studia filmowe w Kalifornii należące do Paramount Pictures i Warner Bros. nie są na sprzedaż. Jak podkreślił, to „ikoniczne miejsca”, których firma zamierza się trzymać.

Zmiany mają za to dotyczyć streamingu. Platformy HBO Max i Paramount+ prawdopodobnie zostaną połączone. Według Ellisona razem mogłyby mieć ponad 200 mln użytkowników z całego świata.Tu też koncern widzi kolejne oszczędności – np. na infrastrukturze technologicznej i usługach chmurowych.

Ciekawie wygląda też temat zakupów. Gdy podpisywano umowę przejęcia Paramount, zakładano oszczędności rzędu 50–100 mln dolarów. W praktyce okazało się, że są ponad pięć razy większe, niż początkowo szacowano.

Nowy właściciel TVN. Jakie ma plany?

W kolejnych latach – między 2026 a 2030 rokiem – firma liczy na kilkuprocentowy wzrost przychodów rocznie i marżę EBITDA w okolicach 25 proc. Największy potencjał widzi w streamingu i produkcji filmowej.

Z kolei tradycyjna telewizja kablowa nadal będzie raczej tracić widzów. David Ellison przekonuje jednak, że kluczowe są same treści, a nie sposób ich dystrybucji. Jego zdaniem marki takie jak CBS mają wciąż bardzo mocną pozycję i mogą dobrze funkcjonować także w świecie streamingu.

Nowy gigant chce też mocniej inwestować w informacje. David Ellison zapewnia, że w CNN niezależność redakcyjna zostanie zachowana, a firma chce budować media oparte na zaufaniu.

Jednocześnie koncern planuje mocno rozkręcić produkcję filmową. Docelowo ma powstawać nawet 30 kinowych premier rocznie z myślą o globalnej dystrybucji. Dla porównania – jeszcze niedawno w planach było zaledwie kilka tytułów rocznie.

