TVN zmienia właściciela. Ta kolacja z Trumpem może wszystko zmienić

W Waszyngtonie odbyła się kolacja zorganizowana przez Davida Ellisona, szefa Paramount Skydance, która miała „uhonorować” Donalda Trumpa oraz 250. rocznicę niepodległości Stanów Zjednoczonych.

Spotkanie z Trumpem i miliardowa transakcja Paramount Skydance

W wydarzeniu wziął udział m.in. prezydent USA, który wygłosił około godzinne przemówienie. Choć oficjalnie spotkanie miało dotyczyć wolności słowa i amerykańskiej historii, według relacji uczestników ten temat nie był szczególnie eksponowany w wystąpieniu Donalda Trumpa. Polityk miał skupić się przede wszystkim na bieżących kwestiach.

Na miejscu obecni byli również prawnicy, doradcy oraz przedstawiciele amerykańskiej administracji, a także wielu dziennikarzy CBS News (stacja należy obecnie do Paramount Skydance).

Kolacja odbyła się w momencie, gdy Paramount Skydance czeka na decyzje regulatorów w sprawie przejęcia Warner Bros. Discovery. W związku z tym wydarzenie zaczęto interpretować także w kontekście biznesowym i politycznym.

Gigantyczne zarobki szefów Paramount Skydance

Tymczasem z ujawnionych dokumentów amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd wynika, że David Ellison otrzymał w ubiegłym roku pakiet wynagrodzenia o wartości około 63,2 mln dolarów. Z kolei na konto Jeffa Shella, który na początku miesiąca zrezygnował ze stanowiska prezesa Paramount Skydance, wpływało w ostatnim okresie wynagrodzenie na poziomie 60,68 mln dolarów.

Na początku kwietnia biznesmen pożegnał się ze stanowiskiem w mocno kontrowersyjnych okolicznościach. Powód? R.J. Ciprian, zawodowy hazardzista, złożył pozew, w którym twierdzi, że Jeff Shell jest mu winien niemal 150 mln dolarów za tzw. usługi komunikacji kryzysowej.

W pozwie pojawił się także wątek zakupu Warner Bros. Discovery. Według R.J. Ciprianiego, szef Paramount Skydance miał sugerować, że spółka mocno przepłaca za transakcję. Padają też zarzuty o ujawnienie poufnych informacji, m.in. dotyczących wartej 7,7 mld dolarów umowy na prawa do UFC.

Jeff Shell zapewnia, że wszystkie zarzuty są wyssane z palca. Przekonuje, że R J. Cipriani próbuje go szantażować i oczerniać, opierając się na „całkowicie zmyślonej historii”.

TVN zmienia właściciela. Jaka przyszłość czeka stację?

W Polsce zamieszanie wokół Paramount Skydance wywołuje ogromne zainteresowanie, ponieważ Warner Bros. Discovery to obecny właściciel TVN. W związku z tym pojawiło się mnóstwo pytań o dalsze losy polskiej stacji.

– W przypadku TVN kluczowe okaże się to, czy nowy właściciel będzie postrzegał Polskę jako rynek strategiczny, czy jako aktywa finansowe. Z doświadczenia podobnych transakcji wiemy, że pierwsze miesiące zwykle są spokojne, a zmiany, jeśli przychodzą, wynikają z długofalowej strategii, a nie z samego faktu przejęcia – tłumaczyła na łamach „Press” Izabella Wiley z Hearst Networks.

– Myślę, że nowy właściciel nadal będzie się opierać na polskich ekspertach i na potrzebach polskiej widowni. TVN dobrze sobie radzi z linią komunikacyjną, polityczną i programową, bo odpowiada na potrzeby konkretnej grupy odbiorców – dodawała Aleksandra Chmielewska, medioznawczyni.

Kulisy batalii o właściciela TVN-u. Hollywood mówi „dość”Czytaj też:

TV Republika dostała miliony od Zondacrypto. Zdeklasowała TVN i Polsat