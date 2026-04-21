Przyszły właściciel TVN podzieli się zyskiem. Ujawniono wysokość kwoty

Paramount Skydance w piątek 17 kwietnia ogłosiło w krótkim komunikacie, że zarząd firmy wypłaci kwartalną dywidendę pieniężną. Będzie ona wynosić 0,05 dolara amerykańskiego za jedną akcję, płatną 1 lipca 2026 r. Część rocznego zysku spółki zostanie podzielona pomiędzy posiadaczy wszystkich akcjonariuszy klasy A i B, którzy zostali zarejestrowani na 15 czerwca bieżącego roku.

Bez zmiany od wiosny 2023 r.

Roczna stopa dywidendowa wynosi 1,7 procent, a wskaźnik wypłaty dywidendy 31,75 proc. Wysokość kwoty, jaką przyszły właściciel TVN płaci inwestorom, nie zmienia się od jakiegoś czasu. Po raz ostatni inna wartość widniała 10 marca 2023 r. i została wypłacona na początku kwietnia. Kwartalna dywidenda wynosiła wówczas 24 centy za akcję.

We wtorek kurs akcji Paramount Skydance wyniósł na otwarciu 11,82 dol. Kapitalizacja rynkowa akcji wynosi 13,14 miliardów dol. Na 15 analityków dziewięciu sugeruje aktualnie posiadaczom akcji ich sprzedawanie, pięciu trzymanie, a jeden kupowanie. W ciągu ostatnich 13 miesięcy najwyższa wartość akcji przyszłego właściciela TVN wynosiła 20,86 dol., a najniższa 8,62 dol.

TVN zmieni właściciela, Paramount Skydance wypłaci akcjonariuszom dywidendę. Znane szczegóły

Paramount Skydance ostatnie wyniki finansowe podał w 25 lutego. Informacje za pierwszy kwartał mają być podane 4 maja. Przyszły właściciel TVN teraz ma w portfolio CBS, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, czy Showtime. Paramount Skydance Warner Bros. Discovery zakupiło za 31 dolarów za akcję. Łączna wartość umowy wyniesie 110 miliardów dol. WBD podało, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ws. głosowania fuzji odbędzie się 23 kwietnia.

