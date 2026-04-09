Afera u nowego właściciela TVN. W tle gigantyczny pozew

Jeff Shell żegna się ze stanowiskiem prezesa Paramount Skydance i robi to w dość burzliwych okolicznościach. Oficjalnie odchodzi, by skupić się na walce w sądzie. Chodzi o pozew złożony przez R.J. Ciprianiego, zawodowego hazardzistę, który twierdzi, że Shell jest mu winien aż 150 mln dolarów za „usługi komunikacji kryzysowej”.

Burza wokół nowego właściciela TVN. Prezes odchodzi

W pozwie pojawia się jeszcze jeden ciekawy wątek. Według R.J. Ciprianiego szef Paramount Skydance miał sugerować, że spółka przepłaca za Warner Bros. Discovery (właściciela stacji TVN) — transakcję wartą 111 mld dolarów, która wciąż czeka na zielone światło regulatorów. Padają też zarzuty o ujawnienie poufnych informacji, m.in. dotyczących wartej 7,7 mld dolarów umowy na prawa do UFC.

Sama spółka uspokaja, że wewnętrzne dochodzenie nie wykazało złamania prawa. Zarząd Paramount Skydance wspierany przez niezależnych prawników, przeanalizował sprawę i uznał, że zarzuty nie potwierdzają naruszeń regulacji. Jednocześnie podkreślono, że Jeff Shell od początku informował firmę o oskarżeniach i teraz zamierza ostro się bronić w sądzie.

Biznesmen nie czeka z założonymi rękami na rozwój sytuacji i postanowił złożyć kontrpozew. Twierdzi, że R J. Cipriani próbuje go szantażować i oczerniać, opierając się na „całkowicie zmyślonej historii”. Sprawa się rozrasta — obejmuje już nie tylko samego Shella, ale też Davida Ellisona, jego ojca Larry’ego Ellisona, zarząd spółki i partnera inwestycyjnego RedBird Capital.

Kulisy afery u przyszłego właściciela TVN. W tle gigantyczny pozew

Tymczasem amerykańscy dziennikarze przypominają, że jeszcze zanim wybuchła afera, pojawiały się głosy, że Jeff Shell nie do końca odnajduje się w nowej strukturze firmy po zmianach. Mimo to miał konkretne zasługi — odegrał ważną rolę w połączeniu Skydance z Paramount i szukaniu oszczędności, w tym redukcji etatów.

Teraz jednak znika z pokładu w kluczowym momencie, tuż przed domknięciem transakcji z Warner Bros. Discovery. Co dalej? Nie wiadomo, czy David Ellison będzie szukał następcy.

To już drugie głośne odejście Jeffa Shella w ciągu trzech lat. W 2023 roku wyleciał z funkcji CEO NBCUniversal po wewnętrznym śledztwie dotyczącym „niewłaściwej relacji” z pracownicą, która oskarżyła go o molestowanie i dyskryminację. Mimo tego w lipcu 2024 roku David Ellison dał mu drugą szansę, zatrudniając go jako swoją prawą rękę w Paramount Skydance.

