TVN przekroczył granicę. Sąd nie miał wątpliwości

TVN przegrał prawomocnie spór z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji dotyczący sposobu prezentowania produktów w programie telewizyjnym. Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o nałożeniu na nadawcę kary finansowej w wysokości 70 tys. zł.

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Sprawa dotyczyła emisji programu „Dzień dobry wakacje” z sierpnia 2022 roku, realizowanego w ramach wakacyjnej akcji „Projekt Plaża”. Według KRRiT podczas jednego z plenerowych wydań programu doszło do przekroczenia granic dopuszczalnego lokowania produktu. Zastrzeżenia regulatora wzbudził sposób prezentowania konkretnej marki wody gazowanej, która w opinii członków Rady była eksponowana w sposób przypominający klasyczną reklamę.

Sąd podzielił argumentację KRRiT. W uzasadnieniu wskazano, że nazwa produktu była wielokrotnie przywoływana przez uczestników programu, a jego zalety były regularnie podkreślane podczas rozmów prowadzonych na antenie. Dodatkowo znak towarowy pozostawał widoczny w licznych ujęciach, a elementy scenografii nawiązywały kolorystycznie do identyfikacji wizualnej promowanej marki.

Zdaniem sądu „skala obecności produktu na ekranie wykraczała poza standardowe ramy lokowania i sprawiała, że przekaz nabierał charakteru promocyjnego”. W uzasadnieniu decyzji podkreślono, że nie było żadnego wyjaśnienia redakcyjnego dla aż tak mocnego promowania danej marki wody.

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Sąd Apelacyjny w Warszawie przypomniał, że naruszenie zasad lokowania produktu nie musi dotyczyć całej audycji, ale także jej konkretnego fragmentu. Oznacza to, że pojedyncza rozmowa czy wyodrębniony segment programu mogą zostać uznane za niezgodne z regulacjami, jeśli sposób prezentacji produktu przekroczy dopuszczalne granice.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zwróciła uwagę na fakt, że wyrok wpisuje się w dotychczasowe orzecznictwo dotyczące lokowania produktów w mediach. Jak czytamy w komunikacie, „jest to kolejne potwierdzenie, że marki obecne w programach telewizyjnych nie mogą dominować przekazu ani być promowane w sposób wykraczający poza uzasadnione potrzeby formatu”.

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