Awantura w programie Olejnik. „Te podziękowania niech sobie w buty wsadzi”

8 czerwca posłowie Tomasz Trela z Nowej Lewicy i Bartłomiej Pejo z Konfederacji byli gośćmi w programie dziennikarki „Kropka nad i” na antenie TVN24. Dyskusja dotyczyła m.in. Orderu Orła Białego, który otrzymał ukraiński prezydent oraz wojny w Ukrainie.
Awantura w studiu. Dziennikarka do posła Konfederacji: Jest pan niegrzeczny
W trakcie rozmowy Bartłomiej Pejo, podobnie jak czołowi amerykańscy politycy, wielokrotnie powtarzał, że Wołodymyr Zełenski nie dziękował Polsce za okazaną pomoc w trakcie wojny z Rosją.
– Do dzisiaj zero wdzięczności ze strony Ukrainy. Nawet dobrego „dziękuję” nie usłyszeliśmy za to, co zrobiliśmy. Żeby była jasność, sam pomagałem na początku konfliktu, jeździłem na granicę, zawoziłem dary z różnymi organizacjami (...). Trzeba było pomóc obywatelom Ukrainy – stwierdził poseł Konfederacji.
Zapytany przez posła Trelę, czy żałuje okazanej pomocy, przyznał, że nie, jednak Ukraińcy, na czele z Zełenskim, „plują nam w twarz, nadając imię UPA jednostce wojskowej”.
Wówczas Monika Olejnik oraz Tomasz Trela podkreślali, że strona ukraińska wielokrotnie dziękowała.
– Chyba pan przesadza. Było dziękuję – mówiła prowadząca.
Gdy poseł Trela zwrócił uwagę, że w związku ze sprawą jednostki wojskowej Karol Nawrocki powinien porozmawiać z Wołodymyrem Zełenskim, Pejo ze zdziwieniem zapytał polityka, czy ten żartuje.
– Prezydent Nawrocki powinien rozmawiać z Zełenskim? Zełenski powinien tu przyjechać i podziękować za to wszystko, co robimy – podkreślił po raz kolejny. Gdy rozmówcy znowu zwrócili uwagę, że dziękował, członek Konfederacji wzburzył się i odpowiedział: – Te podziękowania niech se w buty wsadzi.
– Jest pan niegrzeczny. Dziękował – zwróciła mu uwagę Olejnik.
– Niegrzeczny i wulgarny to jest Zełenski, który pluje w twarz Polakom, pomordowanym rodzinom i całemu narodowi polskiemu – odpowiedział jej podniesionym głosem Pejo, nawiązując do rzezi wołyńskiej.
– Obraża pan tysiące ludzi w Ukrainie. Tych, którzy polegli w tej wojnie – zareagowała dziennikarka.
Poseł Trela zwrócił natomiast uwagę, że prezydent Ukrainy mimo propozycji opuszczenia kraju na początku wojny nie skorzystał z nich. Zastanawiał się także, czy politycy Konfederacji byliby chętni, aby w razie potrzeby „bronić wschodniej granicy”.
Co z orderem Zełenskiego? Jest komunikat kancelarii prezydenta
Rafał Leśkiewicz z Kancelarii Prezydenta poinformował w poniedziałek, że 8 czerwca Kapituła Orderu Orła Białego, która zebrała się w sprawie Orderu nadanego Prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu przestawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach Prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu. „Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie” – dodał.
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