Awantura w programie Olejnik. „Te podziękowania niech sobie w buty wsadzi”

8 czerwca posłowie Tomasz Trela z Nowej Lewicy i Bartłomiej Pejo z Konfederacji byli gośćmi w programie dziennikarki „Kropka nad i” na antenie TVN24. Dyskusja dotyczyła m.in. Orderu Orła Białego, który otrzymał ukraiński prezydent oraz wojny w Ukrainie.

Awantura w studiu. Dziennikarka do posła Konfederacji: Jest pan niegrzeczny

W trakcie rozmowy Bartłomiej Pejo, podobnie jak czołowi amerykańscy politycy, wielokrotnie powtarzał, że Wołodymyr Zełenski nie dziękował Polsce za okazaną pomoc w trakcie wojny z Rosją.

– Do dzisiaj zero wdzięczności ze strony Ukrainy. Nawet dobrego „dziękuję” nie usłyszeliśmy za to, co zrobiliśmy. Żeby była jasność, sam pomagałem na początku konfliktu, jeździłem na granicę, zawoziłem dary z różnymi organizacjami (...). Trzeba było pomóc obywatelom Ukrainy – stwierdził poseł Konfederacji.

Zapytany przez posła Trelę, czy żałuje okazanej pomocy, przyznał, że nie, jednak Ukraińcy, na czele z Zełenskim, „plują nam w twarz, nadając imię UPA jednostce wojskowej” .

Wówczas Monika Olejnik oraz Tomasz Trela podkreślali, że strona ukraińska wielokrotnie dziękowała.

– Chyba pan przesadza. Było dziękuję – mówiła prowadząca.

Gdy poseł Trela zwrócił uwagę, że w związku ze sprawą jednostki wojskowej Karol Nawrocki powinien porozmawiać z Wołodymyrem Zełenskim, Pejo ze zdziwieniem zapytał polityka, czy ten żartuje.

– Prezydent Nawrocki powinien rozmawiać z Zełenskim? Zełenski powinien tu przyjechać i podziękować za to wszystko, co robimy – podkreślił po raz kolejny. Gdy rozmówcy znowu zwrócili uwagę, że dziękował, członek Konfederacji wzburzył się i odpowiedział: – Te podziękowania niech se w buty wsadzi.

– Jest pan niegrzeczny. Dziękował – zwróciła mu uwagę Olejnik.

– Niegrzeczny i wulgarny to jest Zełenski, który pluje w twarz Polakom, pomordowanym rodzinom i całemu narodowi polskiemu – odpowiedział jej podniesionym głosem Pejo, nawiązując do rzezi wołyńskiej.

– Obraża pan tysiące ludzi w Ukrainie. Tych, którzy polegli w tej wojnie – zareagowała dziennikarka.

Poseł Trela zwrócił natomiast uwagę, że prezydent Ukrainy mimo propozycji opuszczenia kraju na początku wojny nie skorzystał z nich. Zastanawiał się także, czy politycy Konfederacji byliby chętni, aby w razie potrzeby „bronić wschodniej granicy” .

Co z orderem Zełenskiego? Jest komunikat kancelarii prezydenta

Rafał Leśkiewicz z Kancelarii Prezydenta poinformował w poniedziałek, że 8 czerwca Kapituła Orderu Orła Białego, która zebrała się w sprawie Orderu nadanego Prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu przestawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach Prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu. „Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie” – dodał.

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