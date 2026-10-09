Gortat udostępnił wpis dziennikarza TVN24. Do akcji wkroczył syn Nawrockiego

W czwartek (8 października) prezydencki minister – Marcin Przydacz – opublikował zdjęcie Karola Nawrockiego w towarzystwie Manny'ego Pacquiao.

Głowa państwa odwiedziła bowiem Filipiny. W wolnej chwili polityk wpadł do Elorde Boxing Gym w Manili, gdzie spotkał się z pięściarzem uznawanym za jedną z największych legend boksu (m.in. jako jedyny na świecie zdobył mistrzostwo świata w ośmiu różnych kategoriach wagowych – od muszej po lekkośrednią). Nikt nie spodziewał się jednak, że głowa państwa i Pac Man odbędą wspólny trening (było trochę pracy na tarczach i krótki, kontrolowany sparing na ringu).

Każdy wie, że prezydent Polski wciąż trenuje boks – warto przypomnieć, że w przeszłości wywalczył m.in. 1. miejsce w Strefowym Turnieju pięściarskim o Puchar Polski dla juniorów w wadze 91kg.

„Cóż to za promocja kraju?”

Szef Biura Polityki Międzynarodowej opublikował fotografię autorstwa Mikołaja Bujaka, na której widać Nawrockiego w akcji. Przydacz stwierdził, że „zdjęcie to dla promocji Polski na świecie wykonało tysiąc razy więcej pozytywnej roboty niż planowana przez rząd za miliony budżetowych złotych akcja pt. Marka Polska” – nawiązując do afery dot. raportu wygenerowanego przy użyciu sztucznej inteligencji (jak wskazywali eksperci po analizie dokumentu „Polaków portret własny” autorstwa m.in. Barbary Mróz-Gorgoń – byłej pełnomocniczki rządu Donalda Tuska ds. promocji marki Polska).

Konrad Piasecki – dziennikarz TVN24 – zapytał polityka na platformie X, jak ten rozumie swoje słowa. „Cóż to za promocja kraju, że jego prezydent poćwiczy chwilę ze znanym bokserem? Ktoś dzięki temu zainwestuje? Przyjedzie? Nie żebym miał coś przeciw boksowi, ale są jakieś dowody wielkiego zainteresowania świata tym sparingiem? I pozytywnego odzewu?” – zastanawiał się.

Z wpisem redaktora – przedstawiciela wymienionej wyżej stacji – zgodził się Gortat. Nawiasem warto wspomnieć, że sportowiec, jak Pacquiao, osiągnął naprawdę wiele w swojej dyscyplinie – m.in. wicemistrzostwo NBA z drużyną Orlando Magic (jest pierwszym Polakiem w play-offach najlepszej na świecie amerykańsko-kanadyjskiej ligi National Basketball Association).

„Akurat Ty powinieneś rozumieć…”

Nie spodobało się to jednak Danielowi Nawrockiemu, który wbił szpilkę koszykarzowi. „Akurat Ty powinieneś doskonale rozumieć, na czym polega promocja kraju przez sport” – skwitował.

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