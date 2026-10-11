Trump ogłosił natychmiastowy rozejm. Zełenski: To dla mnie nowość

Donald Trump poinformował, że Rosja i Ukraina zgodziły się na natychmiastowe wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie przedstawił jednak warunków porozumienia ani sposobu jego egzekwowania.

Deklaracja amerykańskiego przywódcy zaskoczyła Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy przekazał, że wcześniej nie wiedział o osiągnięciu jakiegokolwiek porozumienia. Kijów jest gotowy przystać na propozycję, ale oczekuje wzajemności ze strony Rosji.

Trump: Obie strony się zgodziły

Donald Trump zamieścił krótki komunikat na platformie Truth Social. „Ze skutkiem natychmiastowym obowiązuje rozejm energetyczny w wojnie między Rosją a Ukrainą. Obie strony się zgodziły. Nie łamcie go!” – napisał prezydent USA.

Trump nie wyjaśnił, jakie dokładnie obiekty zostałyby objęte rozejmem. Nie wiadomo również, czy zakaz miałby dotyczyć wyłącznie elektrowni i sieci energetycznych, czy także rosyjskich rafinerii oraz infrastruktury związanej z wydobyciem i przesyłem paliw.

Biały Dom nie opublikował dotychczas dokumentu zawierającego warunki ustaleń.

Zełenski zaskoczony deklaracją Trumpa

– Ogłoszenie zawieszenia broni było dla mnie nowością – powiedział Wołodymyr Zełenski w rozmowie z portalem Axios.

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że Kijów może zgodzić się na wstrzymanie ataków, jeżeli podobną deklarację złoży Moskwa. – Jeśli prezydent Trump wynegocjował to z Putinem, proszę powiedzieć nam, kiedy zawieszenie broni się rozpoczyna. Jesteśmy gotowi i je zaakceptujemy – zadeklarował.

Zełenski odniósł się do sprawy również w mediach społecznościowych. Poinformował, że rozmawiał o propozycji między innymi z premierem Kanady Markiem Carneyem, prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem oraz sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem. „Ukraina popiera to zawieszenie broni i ważne jest, aby poparła je również Rosja. Czekamy na szczegóły ze strony amerykańskiej” – napisał ukraiński przywódca.

Rosja nie potwierdziła rozejmu

Do chwili publikacji komunikatu Trumpa nie potwierdziły władze Rosji. Nie ma więc podstaw, aby uznać, że porozumienie rzeczywiście zaczęło obowiązywać.

Zełenski już wcześniej deklarował, że Ukraina może wstrzymać uderzenia w rosyjskie rafinerie, jeśli Moskwa zakończy ataki na ukraińską energetykę. Podkreślał jednak, że takie ustalenia muszą być wzajemne i zabezpieczone „realnymi gwarancjami”.

To kolejna deklaracja Trumpa o rozejmie energetycznym. Podobne porozumienie zapowiadał we wrześniu, ale nie zostało ono oficjalnie potwierdzone przez obie strony, a wzajemne ataki były kontynuowane.

Najnowsza zapowiedź pojawiła się dzień po krytyce Zełenskiego przez prezydenta USA. Trump domagał się wstrzymania ukraińskich uderzeń w rosyjskie rafinerie i przekonywał, że na Ukrainie powinny odbyć się wybory. Zełenski odpowiedział, że może je zorganizować, jeśli Władimir Putin zgodzi się na 60-dniowe zawieszenie broni.

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