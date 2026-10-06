Kowalski zaatakował Czarzastego w Sejmie. „Niech pan się zatrudni w TVN-ie”

Podczas obrad Sejmu poseł Janusz Kowalski ostro zwrócił się do Włodzimierza Czarzastego. Zarzucił marszałkowi Sejmu brak szacunku wobec prezydenta Karola Nawrockiego i skrytykował jego komentarze do wypowiedzi parlamentarzystów.

Janusz Kowalski do Włodzimierza Czarzastego: „Niech pan się zatrudni w TVN-ie”

— Mam nadzieję, że przestanie się pan zachowywać niepoważnie i przestanie pan atakować Prezydenta RP Karola Nawrockiego, to po pierwsze. I po drugie, przestanie pan komentować wypowiedzi posłów. Jak chce się pan zatrudnić w TVN-ie, to niech pan się zatrudni w TVN-ie — mówił Janusz Kowalski.

Wymianę zdań między Januszem Kowalskim i marszałkiem Sejmu zarejestrowały sejmowe kamery.

Rada Europejska, Ukraina, wojsko i kolejna uwaga Kowalskiego pod adresem marszałka

Poseł Kowalski odniósł się następnie do zbliżającego się posiedzenia Rady Europejskiej. Polityk poruszył w przemówieniu trzy kwestie: budżecie Unii Europejskiej, obecności Ukrainy we wspólnocie oraz utworzeniu wspólnej siły wojskowej dla Europy.

Były poseł Prawa i Sprawiedliwości przekonywał, że Polska powinna we wszystkich tych sprawach powiedzieć stanowcze „nie”. Przy tej okazji Janusz Kowalski ponownie zaatakował Włodzimierza Czarzastego.

— Czarzasty oczywiście lubi mówić trzy razy tak, tak jak jego koledzy 80 lat temu w 1946 r. Więc, panie Czarzasty, zacznie się pan zachowywać poważnie, póki pan jeszcze jest marszałkiem Sejmu, niestety — mówił poseł.

Czarzasty odpowiedział Kowalskiemu jednym zdaniem

Marszałek Sejmu odniósł się do wystąpienia posła w swoim stylu. Włodzimierz Czarzasty rzucił w stronę Janusza Kowalskiego krótki, ironiczny komentarz.

— Poważną debatę na temat przyszłości Polski zapoczątkował pan poseł Kowalski — podsumował Czarzasty.

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