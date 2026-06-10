Kanał Zero TV zmieni nazwę. KRRiT podjęła decyzję

Przypomnijmy, Kanał Zero TV rozpoczął swoje nadawanie 20 maja. Jest w ofercie Polsat Box, Canal+, Orange Polska, Netia, Toya, Inea, a także Avios. W ofercie stacji są programy, które pojawiły się wcześniej na kanale Zero w serwisie YouTube. Są to m.in. „Debata” , „Drogowe Zero” , „Naukowe Zero” , „Technologiczne Zero” , „Godzina Zero” , „Gospodarcze Zero” czy „Poranne rozmowy Zero" . Założyciel Kanału Zero Krzysztof Stanowski chciał, aby stacja pojawiała się u operatorów na pozycji 0. Z kilkoma nadawcami nadal trwają negocjacje w tej kwestii.

Kanał Zero TV wprowadzi zmiany

10 czerwca Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała, że podczas posiedzenia wyrażono zgodę, aby spółka Kanał Zero TV zmieniła „warunki techniczne rozpowszechniania programu” , a także swoją nazwę na „Zero”.

W szczegółach współpracy z kanałem mówił w rozmowie z serwisem Wirtualnemedia.pl Janusz Pliszka, członek zarządu Telewizji Polsat. – Jest rzeczywiście trochę szersza niż sama emisja na transponderze i sprzedaż reklam. Dodatkowo świadczymy jeszcze pewne usługi techniczne, między innymi związane z playoutem telewizyjnym oraz wsparciem w budowaniu dystrybucji Kanału Zero TV u operatorów kablowych — relacjonował Pliszka.

Ponad 1 mln zł trafi do polskich rozgłośni

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekazała również w komunikacie z 10 czerwca, że przyjęła uchwały o przekazaniu dwóm spółkom mediów publicznych „środków z wpływów abonamentowych w wysokości 1 289 430 zł, w związku z ich zwrotem z rachunku depozytowego Ministra Finansów” . Jak wyjaśniono, „zwrócone przez sądy depozyty trafią do: Polskiego Radia Rzeszów S.A. w likwidacji w kwocie 643 080 zł oraz Radia Wrocław S.A. w likwidacji w kwocie 646 350 zł” .

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