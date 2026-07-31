40-latek znieważył prezydenta Ukrainy, został zatrzymany. „Żałuje tego, co zrobił”

Małopolska policja poinformowała w mediach społecznościowych o zatrzymaniu w czwartek 30 lipca mieszkańca powiatu nowosądeckiego. 40-latek dzień wcześniej zamieścił wpis w sieci nawołujący do popełnienia przestępstwa na tle narodowościowym. Treści opublikowane przez mężczyznę zostały ujawnione przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości podczas monitorowania sieci.

Mieszkaniec powiatu nowosądeckiego usłyszał zarzuty publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni zabójstwa i znieważenia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. 40-latkowi za popełniony czyn grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Muszynie.

Małopolska. Zarzuty za nawoływanie do zabójstwa i znieważenia prezydenta Ukrainy

– Mężczyzna wyjaśnił policjantom, że działał pod wpływem emocji i żałuje tego, co zrobił – powiedziała w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie podinspektor Katarzyna Cisło. W środę Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało grafikę na której zaznaczono, że służby działają i nie ma przyzwolenia na mowę nienawiści.

„Nie ma zgody na nawoływanie do nienawiści oraz znieważanie osób ze względu na ich przynależność narodową, etniczną, rasową lub wyznaniową. Polska Policja reaguje na hejt – zarówno w Internecie, jak i w przestrzeni publicznej. Edukujemy, zapobiegamy i ścigamy osoby, które przekraczają granice prawa” – wyjaśniono w opisie tweeta.

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