Coraz mniej Polaków chce Ukrainy w UE. Nowy sondaż pokazuje wyraźny zwrot

Nastroje wobec integracji Ukrainy z Unią Europejską wyraźnie się pogarszają. Z najnowszego badania CBOS wynika, że już 40 proc. Polaków sprzeciwia się członkostwu Ukrainy we Wspólnocie. To najwyższy poziom niechęci od początku pomiarów.

Nowy sondaż. Poparcie dla Ukrainy w UE słabnie

Choć zwolennicy wejścia Ukrainy do UE nadal stanowią połowę badanych, coraz rzadziej mówią o szybkim akcesie. Największa grupa respondentów, 41 proc., uważa, że Ukraina powinna wejść do Unii, ale bez pośpiechu. To wyraźny spadek względem wcześniejszych badań.

Jeszcze mocniej stopniało grono tych, którzy chcieliby jak najszybszego członkostwa Ukrainy. Taką odpowiedź wskazało tylko 9 proc. ankietowanych, co jest najniższym wynikiem w historii badania CBOS.

Rekordowy sprzeciw i wyraźne różnice między grupami w sondażu

Przeciwnicy wejścia Ukrainy do UE stanowią dziś 40 proc. badanych, czyli o 23 punkty procentowe więcej niż jesienią 2023 roku. Najczęściej sceptyczni są badani o poglądach prawicowych oraz najmłodsi respondenci w wieku 18-24 lata.

To właśnie ten wynik najmocniej pokazuje zmianę społecznych nastrojów. Ukraina nadal może liczyć w Polsce na znaczące poparcie, ale entuzjazm zastąpiła ostrożność, a w części grup także otwarty sprzeciw.

Polacy nie wierzą w pełne zwycięstwo Kijowa

Sondaż pokazuje też, jak Polacy patrzą na przyszłość wojny. Większość badanych, 55 proc., uważa, że konflikt zakończy się ustępstwami terytorialnymi ze strony Ukrainy. Jednocześnie zmniejszył się odsetek najbardziej pesymistycznych prognoz. Coraz więcej respondentów dopuszcza scenariusz korzystniejszy dla Ukrainy. 14 proc. badanych uważa, że wojska rosyjskie wycofają się z zajętych terenów, a część z nich wierzy nawet w powrót do granic sprzed lutego 2022 roku.

Największa grupa ankietowanych, 39 proc., uznaje wsparcie wojskowe, finansowe i humanitarne dla Ukrainy za wystarczające. Opinie pozostałych są podzielone: 27 proc. uważa pomoc za zbyt dużą, a 22 proc. za niewystarczającą.

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