Co Polacy sądzą o zarobkach lekarzy? Sondaż pokazał ciekawą zależność

Wynagrodzenia lekarzy to kwestia niełatwa w ocenie, ponieważ rozbieżności mogą być tutaj spore, w zależności od specjalizacji i regionu. W kontekście rozpoczętej ostatnio debaty pytanie musiało być też dość ogólne. „Jak ocenia Pan/Pani poziom wynagrodzeń lekarzy w Polsce?” – pytali ankieterzy.

Sondaż. Jak Polacy oceniają zarobki lekarzy?

Z badania pracowników SW Research dla „Wprost” wynika, że aż 66,2 proc. Polaków uważa zarobki lekarzy za zbyt wysokie. 44,2 proc. wybrało tutaj opcję „zdecydowanie za wysokie”, a 22 proc. „raczej za wysokie”. 13.2 pytanych stwierdziło, że są one „odpowiednie”, a 4,1 proc. „raczej za niskie”. O „zdecydowanie za niskich” zarobkach mówiło tylko 1,1 proc. badanych. 9.3 badanych przyznało uczciwie, że po prostu nie wie, ile lekarze zarabiają. 6 proc. miało trudność z udzieleniem jakiejkolwiek odpowiedzi.

Odpowiedzi Polaków w tej kwestii praktycznie nie różnią się przy podziale na płci. O zbyt wysokich zarobkach lekarzy mówi 68,2 proc. mężczyzn i 64,4 proc. kobiet. O zbyt niskich 4,3 proc. mężczyzn oraz 3,9 proc. kobiet. Ciekawie zaczyna się robić dopiero przy podziale na kategorie wiekowe.