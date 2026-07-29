TK zostanie zlikwidowany? „Trzech panów decyduje za miliony Polaków”

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych partia Razem ponownie zaapelowała o likwidację tej instytucji. Współprzewodnicząca ugrupowania Aleksandra Owca przekonywała, że obecny model działania TK nie daje już szans na odbudowę jego wiarygodności.

TK do likwidacji? Nowy pomysł partii Razem

W „Poranku TOK FM” kandydatka na prezydentkę Krakowa ostro skrytykowała skład Trybunału Konstytucyjnego i sposób podejmowania przez niego decyzji. – Jesteśmy w sytuacji, w której trzech starszych panów, w tym jeden PRL-owski prokurator, decyduje za miliony Polaków i Polek – powiedziała.

Zdaniem Aleksandry Owcy problem nie dotyczy wyłącznie ostatniego wyroku, lecz całej kondycji Trybunału Konstytucyjnego. – Jako Razem postulujemy likwidację Trybunału Konstytucyjnego. Uważamy, że degeneracja, do której doszło przez ostatnie lata, jest już w tym przypadku nie do odwrócenia. Są inne metody kontrolowania konstytucyjności ustaw i przepisów – mówiła.

Polityczka wskazała, że „rolę kontroli zgodności prawa z konstytucją mogłyby w większym stopniu przejąć sądy powszechne”. – Możemy rozmawiać o rozproszonej kontroli konstytucjonalności. Już w tym momencie jest tak, że sądy mają obowiązek orzekać na podstawie konstytucji – dodała Aleksandra Owca.

Wyrok TK ws. transkrypcji aktów małżeństw LGBT

Słowa Aleksandry Owcy padły po wtorkowym (28 lipca) wyroku Trybunału Konstytucyjnego. TK uznał, że część przepisów dotyczących wzorów dokumentów stanu cywilnego jest niezgodna z konstytucją. Chodzi o regulacje, które miały umożliwić wpisywanie do polskich rejestrów zagranicznych aktów małżeństw osób tej samej płci.

Sędzia Stanisław Piotrowicz, pełniący funkcję sprawozdawcy, w uzasadnieniu orzeczenia wskazał, że „czynność transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa może dotyczyć tylko takiego małżeństwa, które odpowiada konstytucyjnej zasadzie heteroseksualności małżeństwa”, czyli takiego, które tworzy kobieta i mężczyzna.

Nowe przepisy miały wejść w życie 23 sierpnia. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ich przyszłość stanęła jednak pod znakiem zapytania.

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