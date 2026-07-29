Polacy wskazali, komu ufają najbardziej. Duże zmiany za plecami Nawrockiego

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez IBRiS dla Onetu sprawdzono, którzy politycy cieszą się największym zaufaniem Polaków. Z badania wynika, że Karol Nawrocki utrzymał pozycję lidera, jego wynik jest nieco słabszy niż miesiąc wcześniej.

Nowy ranking zaufania. Nawrocki obronił pozycję lidera

Aktualnie prezydent może liczyć na zaufanie 51,3 proc. badanych. To o 3,5 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu. Jednocześnie 41,6 proc. respondentów deklaruje wobec niego brak zaufania.

Na drugie miejsce awansował Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaufanie do lidera PSL deklaruje 42,3 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost aż o 7,4 pkt proc. w porównaniu z czerwcem. To najlepszy wynik szefa MON od października 2025 roku. Negatywnie ocenia go 45 proc. badanych.

Podium zamyka Radosław Sikorski, któremu ufa 41,5 proc. respondentów. W jego przypadku odnotowano niewielki spadek – o 1,1 pkt proc.. Brak zaufania wobec szefa MSZ deklaruje 49,7 proc. uczestników badania.

Sondaż zaufania. Spory wzrost Bosaka

Największym wygranym najnowszego rankingu okazał się jednak Krzysztof Bosak. Lider Konfederacji poprawił swój wynik aż o 10 pkt proc. i obecnie cieszy się zaufaniem 39,9 proc. badanych. To największy wzrost spośród wszystkich uwzględnionych polityków.

Niżej w zestawieniu znalazł się premier Donald Tusk, któremu ufa 35,5 proc. ankietowanych. To wynik gorszy o 2,6 pkt proc. niż przed miesiącem. Spadek zanotowali również Włodzimierz Czarzasty (32,5 proc., minus 3,5 pkt proc.) oraz Mateusz Morawiecki (32,3 proc., minus 3 pkt proc.).

Kolejne miejsce zajął Piotr Zgorzelski z wynikiem 30,5 proc., poprawiając swój rezultat o 2,3 pkt proc. Za nim uplasował się Sławomir Mentzen, któremu ufa 26,8 proc. respondentów, jest to wzrost o 3,4 pkt proc.

Nieco słabszy miesiąc ma za sobą Jarosław Kaczyński. Zaufanie do prezesa PiS deklaruje obecnie 26 proc. badanych, czyli o 2,8 pkt proc. mniej niż wcześniej. Tuż za nim znalazł się Grzegorz Braun, który uzyskał 24,9 proc. wskazań.

Komu ufają Polacy? Zandberg w górę, Czarnek w dół

Wyraźną poprawę odnotował natomiast Adrian Zandberg. Lider Razem zwiększył poziom zaufania o 6,1 pkt proc., osiągając wynik 24,5 proc. Krzysztofowi Gawkowskiemu ufa 21,9 proc. badanych

Sondaż przynosi złe wieści Przemysławowi Czarnkowi. Aktualnie kandydatowi PiS na premiera ufa 21,6 proc. badanych i tym samym polityk zanotował jeden z największych spadków w zestawieniu (o 6,4 pkt proc.).

Przedostatnią pozycję zajął Szymon Hołownia, któremu ufa 18,4 proc. respondentów. Ranking zamyka Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z wynikiem 10,4 proc., co oznacza spadek o 5,3 pkt proc. względem poprzedniego badania.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 24-25 lipca 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

Czytaj też:

Sensacyjny trop ws. Romanowskiego. „Opus Dei go nie opuściło” Czytaj też:

Dwaj czołowi europosłowie PiS nie złożyli lojalek? Rzecznik partii zabrał głos