TVN zmieni właściciela. Taka przyszłość może czekać polską stację

Paramount Skydance i Netflix przez wiele miesięcy rywalizowały o przejęcie Warner Bros. Discovery (właściciela m.in. stacji TVN). Na ostatniej prostej właściciele platformy streamingowej wycofali się z wyścigu. Tym samym Paramount Skydance jest o krok od sfinalizowania transakcji opiewającej na kwotę blisko 110 milionów dolarów.

Nowy właściciel TVN. Jaka przyszłość czeka polską stację?

Pojawienie się nowych właścicieli WBD odbiło się w Polsce szerokim echem – mnożą się pytania o to, jaka przyszłość czeka stację TVN. Prawicowi komentatorzy nie kryją optymizmu i wprost twierdzą, że stacja będzie musiała zmienić profil na bardziej prawicowy, a część dziennikarzy, szczególnie tych zajmujących się polityką, straci pracę. Powód? Paramount Skydance należy do rodziny Ellingtonów, którzy są blisko związani z Donaldem Trumpem.

– Rodzi się nowy medialny gigant, dysponujący bezprecedensowymi możliwościami w zakresie filmowego i telewizyjnego programingu, łączący w jednej grupie tak silne marki jak HBO, CBS, CNN, Discovery, Warner Brothers Pictures i Paramount Pictures – powiedział „Pressowi” Marek Sowa, ekspert rynku mediów. – Grupa TVN wchodzi oczywiście w skład sprzedawanych aktywów Warner Bros. Discovery, ale jej waga jest stosunkowo niewielka przy skali ogłoszonej właśnie transakcji – dodał.

W podobnym tonie wypowiedział się Juliusz Braun. Były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji także zaznaczył, że polska stacja jest niewielką częścią koncernu WBD. – Nowy właściciel, układając przyszłe decyzje, w pierwszej kolejności będzie podejmował te dotyczące najważniejszych aktywów koncernu. Nie obawiałbym się nagłych zawirowań politycznych wokół TVN – ocenił.

Były prezes TVP zauważył również, że między TVN a amerykańskim właścicielem jest jeszcze europejska spółka – jedynym akcjonariuszem TVN SA jest spółka Discovery Communications Benelux B.V. z siedzibą w Amsterdamie.

TVN czekają wielkie zmiany? Eksperci komentują

W ocenie medioznawczyni Aleksandry Chmielewskiej, w przeszłości directorka of strategic projects w Gemiusie, TVN nie czeka żadna rewolucja. – Myślę, że nowy właściciel nadal będzie się opierać na polskich ekspertach i na potrzebach polskiej widowni. Zmiana nie powinna mocno wpłynąć na narrację i linię programową. Ponadto TVN jest na liście firm strategicznych – zastrzegła.

– TVN dobrze sobie radzi z linią komunikacyjną, polityczną i programową, bo odpowiada na potrzeby konkretnej grupy odbiorców, a ta konkretna grupa odbiorców będzie musiała być przez kogoś zagospodarowana. Albo TVN utrzyma podobną narrację, albo w to miejsce wejdzie ktoś inny – dodała.

Bogusław Kisielewski z Grupy Kino Polska jest nieco bardziej sceptyczny. – W przypadku Polski obawiam się, że może nastąpić zmiana polityczna i programowa, nie wiem jednak jak duża. Jeśli rozsądek zostanie zachowany, to nowy właściciel utrzyma biznes, który przynosi dochody i ma wypracowaną pozycję na rynku. Nie wiadomo, czy nie pojawi się jednak opcja polityczna nakierowana bardziej na wspieranie nurtów prawicowych – komentował na łamach „Press”.

Dodał jednak, że ta zmiana – jeśli nastąpi – to w perspektywie 2 lub 3 lat, z pewnością nie kilku miesięcy.

