Potężny pożar „chińskiego marketu”. Kłęby czarnego dymu nad miastem

We wtorek 14 kwietnia w godzinach porannych doszło do pożaru, który wybuchł w budynku chińskiego marketu „Max w Czersku”. W akcję gaśniczą jest zaangażowanych 60 strażaków, którzy starają się opanować żywioł, aby nie rozprzestrzenił się na sąsiednie obiekty.

– Na miejsce zadysponowano łącznie ponad 20 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczne grupy ratownictwa chemicznego, gazowego oraz logistycznego wsparcia medycznego. W działaniach uczestniczą również jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, m.in. z Karsina oraz Czarnej Wody – poinformował w rozmowie z rmf24.pl starszy kapitan Andrzej Piechowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

