Polska szkoła umiera? Ten trend przejmuję edukację na naszych oczach

Jeszcze dwie dekady temu nauka przez internet wydawała się futurystyczną wizją rodem z filmów science fiction. Choć pierwsze próby podejmowano już w latach 90., ograniczenia technologiczne – wolny internet, brak narzędzi do tworzenia multimediów i niski poziom zaufania społecznego – sprawiały, że e-learning funkcjonował raczej na marginesie. Materiały w postaci prostych plików PDF czy prezentacji krążyły w zamkniętych grupach, a fora dyskusyjne i czaty MSN czy Gadu-Gadu były miejscem, gdzie uczniowie wymieniali się wiedzą. Nauka online była wtedy dodatkiem, a nie fundamentem – czymś, co mogło wspomóc, ale nigdy nie zastąpić tradycyjnych zajęć w sali.