Płonie wielki zakład przy S7. Służby nie kalkulowały, trwa wyścig z czasem

Sytuacja jest na tyle poważna, że na miejsce pożaru skierowano kilkanaście zastępów straży pożarnej. Ogień jest trudny do zatrzymania i objął większość terenu hali, gdzie mieściła się hurtowania spożywcza z dużą ilością łatwopalnych materiałów, jak drewniane palety.

Pożar w Czosnowie przy S7 nie do opanowania

W związku z pożarem w Czosnowie oświadczenie wystosowała już Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim. Jak przekazał oficer prasowy Paweł Plagowski, pożaru dalej nie udało się opanować, a w akcji gaśniczej bierze udział 16 zastępów straży pożarnej.

Do mediów trafiają też już doniesienia na temat przyczyn katastrofy. Jak podaje Miejski Reporter, do pożaru doszło tuż przed 14, a do zapłonu doszło w wyniku pożaru zbiornika z paliwem przy ul. Gdańskiej. To wystarczyło, by ogień momentalnie zajął palety towarowe, samochody oraz dużą część hali.

Straż Pożarna o pożarze w Czosnowie: warunki są trudne, robimy co możemy

Co więcej, operacja strażaków jest zakłócona przez silny wiatr, jaki od wtorku panuje na Mazowszu. Warto podkreślić, że to jest to czynnik ryzyka, który sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia, więc zagrożone są także pobliskie tereny zielone.

Według wstępnych ustaleń nie ma żadnych rannych ani ofiar pożaru. Osoby pracujące tego dnia w hali zdążyły opuścić teren zakładu jeszcze przed wybuchem pożaru. Z nieoficjalnych ustaleń przekazywanych przez media wynika też, że w zbiorniku, który zajął się ogniem mogło być nawet 5 tysięcy litrów paliwa.

