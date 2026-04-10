Sikorski na zamkniętym spotkaniu elit w USA. Mówi się o „rządzie światowym”

Minister spraw zagranicznych leci do Stanów Zjednoczonych. Radosław Sikorski otrzymał bowiem zaproszenie na 72. spotkanie Grupy Bilderberg, które odbędzie się w Waszyngtonie. Polityk KO wystąpi jako mówca i moderator jednego z paneli.

Polacy na spotkaniu Grupy Bilderberg

Jak się okazuje, nie będzie jedynym Polakiem, który weźmie udział w czterodniowych obradach forum. Zaproszenia trafiły również w ręce przedstawicieli świata biznesu – szefa firmy Medicap SP Jacka Olechowskiego oraz wiceprezesa Grupy WB Adama Bartosiewicza. Na liście gości regularnie pojawia się także żona Radosława Sikorskiego – Anne Applebaum.

– Jest tam więcej Polaków, niż było 20-30 lat temu. Ta liczba rośnie razem z gospodarką, więc jest lepiej. Powinno być jeszcze lepiej, ale miejmy nadzieję, że sami tego nie zepsujemy i świat też nam nie będzie w tym przeszkadzał. Według starej zasady lepiej być przy stole, na krześle lub w fotelu niż na talerzu – ocenia w rozmowie z PAP Łukasz Jasina, były rzecznik MSZ za czasów rządów PiS.

Wiadomo również, że w Waszyngtonie pojawili się m.in. Mark Rutte (sekretarz generalny NATO), Alexander Stubb (prezydent Finlandii), Kristalina Georgieva (szefowa MFW), Daniel Driscoll (sekretarz armii USA), Doug Burgum (przedstawiciel amerykańskiej administracji) oraz David Lammy (wicepremier Wielkiej Brytanii).

Grupa Bilderberg a teorie spiskowe o „rządzie światowym”

Grupa Bilderberg od lat wzbudza kontrowersje i często pojawia się w teoriach spiskowych, które przedstawiają ją jako rzekomy „światowy rząd”. Spekulacje podsyca fakt, że spotkania są zamknięte dla mediów a pełna lista uczestników niemal do samego końca jest utrzymywana w tajemnicy.

Ponadto, goście forum są zobowiązani do przestrzegania tzw. reguły Chatham House. Po zakończeniu obrad mogą zdradzić jedynie ogólne tematy rozmów, nie wolno im opowiadać o szczegółach przebiegu czy wypowiedziach konkretnych osób.

– Grupa Bilderberg nigdy nie była organizacją spiskową, ale gremium dość transparentnym. To po prostu duża międzynarodowa grupa wymiany poglądów, zbliżona do koncepcji Davos czy Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa – przekonuje Łukasz Jasina.

Grupy Bilderberg została założona przez Polaka

Nazwa Grupy Bilderberg pochodzi od hotelu, w którym odbyło się jej pierwsze spotkanie. Współinicjatorem konferencji w 1954 roku był Józef Retinger – polski działacz polityczny, pisarz, emisariusz i doradca Władysława Sikorskiego.

Po zakończeniu II wojny światowej angażował się w projekty integracji europejskiej, współtworząc fundamenty późniejszej współpracy na kontynencie. Do zorganizowania spotkania miały go skłonić obawy związane z rosnącymi wpływami komunizmu w Europie Zachodniej oraz nasilającymi się nastrojami antyamerykańskimi.

