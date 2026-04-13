Policja całą dobę obstawia kościół. Wierni usłyszeli ostrzeżenie

Radiowóz stanął pod kościołem parafii świętego Mikołaja w Wierzenicy pod Poznaniem. Policyjne auto stoi tam od czterech dni, przez całą dobę. Jak wynika z ustaleń dziennikarzy, może chodzić o zagrożenie terrorystyczne.

Wspomniana parafia to najstarszy zabytek mieszczący się w gminie Swarzędz. To także jeden z dziesięciu najstarszych drewnianych kościołów w Wielkopolsce, położonym na Szlaku Kościołów Drewnianych. Został zbudowany w XVI wieku, a sama parafia istnieje od XIII wieku. Obecnie liczy około 1250 wiernych.

Funkcjonariusze pilnują kościoła

Jak wynika z ustaleń dziennikarzy Faktu, wierni o sprawie dowiedzieli się od księdza podczas niedzielnej mszy. – Powiedział nam, że przed kościołem pojawi się radiowóz. Zapewnił, że nie mamy się denerwować. On dostał informację od policji, że może być zagrożenie pożarem lub jakimś działaniem terrorystycznym – opowiada jedna z mieszkanek wsi.

Parafianie dodają, że w sprawie na pewno nie chodzi o nic związanego z proboszczem parafii, „bo to złoty człowiek”.

Policja uspokaja

Dziennikarze dotarli do proboszcza parafii, księdza Przemysława Kompfa, który powiedział im, że „do służb wpłynęła groźba podpalania zabytków drewnianych”. – Nie chodzi podobno konkretnie o nasz kościół. Uprzedziłem o tym parafian, żeby się nie przestraszyli, bo jednak to jest niezwykła sytuacja – zapewnił duchowny i dodał, że msze i spowiedzi odbywają się zgodnie z harmonogramem, jednak kościół przez większą część dnia jest zamknięty. Drzwi świątyni otwierane są na mszę – Policjanci siedzą w radiowozie. Do środka weszli podczas mszy i sobie z boku obserwowali – opowiadał ksiądz proboszcz.

Młodszy inspektor Andrzej Borowiak, oficer prasowy wielkopolskiej policji podkreślił, że funkcjonariusze działają na miejscu prewencyjnie, mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa miejscowej ludności. – Obecność umundurowanych policjantów ze Swarzędza w miejscowości Wierzenica nie powinna u mieszkańców wzbudzać niepokoju – dodał.

