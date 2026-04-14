To koniec lodowego giganta. Rozpadł się tuż przed 40. „urodzinami”

Największa góra lodowa na świecie – A-23A rozpadła się tuż przed swoją 40. rocznicą powstania.

Ten lodowy kolos ważył niemal bilion ton, a w szczytowym momencie zajmował powierzchnię około 3988 kilometrów kwadratowych – czyli ponad osiem razy więcej niż Warszawa.

A-23A w 1986 roku oderwała się od Lodowca Szelfowego Filchnera na Antarktydzie. Przez ponad trzy dekady pozostawała niemal nieruchoma – była uwięziona na dnie Morza Weddella. Dopiero w 2020 roku rozpoczęła swoją powolną wędrówkę na północ.

Góra lodowa podróżowała przez oceany

Sytuacja zmieniła się dopiero w 2020 roku, gdy A23a uwolniła się z morskiego dna i zaczęła dryfować w głąb Oceanu Południowego. Jej dalsza trasa była pełna zaskakujących zwrotów: góra lodowa na długie miesiące została uwięziona w silnym prądzie oceanicznym, gdzie niemal stanęła w bezruchu. W grudniu 2024 roku zdjęcia satelitarne pokazały, że A-23A znów ruszyła w drogę.

– To ekscytujące widzieć, że A-23A znów jest w ruchu – mówił wówczas dr Andrew Meijers z British Antarctic Survey. – Jesteśmy ciekawi, czy podąży tą samą trasą, którą pokonały inne duże góry lodowe – dodał.

W pewnym momencie góra lodowa znalazła się niebezpiecznie blisko Georgii Południowej – brytyjskiego terytorium znanego z ogromnych kolonii pingwinów i fok.

Dryfowała ku katastrofie

W szczytowym momencie zbliżenia do wyspy A-23A miała jeszcze powierzchnię około 3499 kilometrów kwadratowych – od lądu dzieliło ją zaledwie około 280 kilometrów.

Ostatecznie góra lodowa osiadła na mieliźnie w marcu 2025 roku. Przez kolejne miesiące była stopniowo niszczona przez fale i wyższe temperatury.

Dryfując dalej w cieplejsze wody południowego Atlantyku, zaczęła szybko się kurczyć – aż do powierzchni zaledwie około 170 kilometrów kwadratowych. W końcu rozpadła się całkowicie.

Naukowcy towarzyszyli górze lodowej do samego końca

Końcowy etap życia A-23A był intensywnie obserwowany przez naukowców, między innymi przy użyciu satelitów. Topniejący lód uwalniał bogatą w żelazo wodę, co sprzyjało rozwojowi fitoplanktonu – podstawy morskiego łańcucha pokarmowego. Jednocześnie woda wnikała w strukturę lodu, przyspieszając jego pękanie.

Na jednym z ostatnich zdjęć – wykonanym 3 kwietnia – widać już tylko niewielkie fragmenty dawnego giganta.

Jak podkreślili naukowcy z NASA, A-23A należała do najbardziej imponujących gór lodowych w historii obserwacji satelitarnych – nie tylko ze względu na rozmiar, ale i wyjątkowo długie „życie”.

Czytaj też:

