Polacy wysłali Sikorskiemu sygnał. Szef MSZ ma powód do namysłu

Radosław Sikorski od 2023 r. pełni funkcję ministra spraw zagranicznych w rządzie Donalda Tuska, a w lipcu 2025 r. objął także stanowisko wiceprezesa Rady Ministrów. W nowym sondażu UCE Research dla Onetu zapytano Polki i Polaków, jak bardzo ufają szefowi MSZ.

Radosław Sikorski oceniony przez Polaków. Ranking zaufania i nieufności

20,6 proc. respondentów zadeklarowało, że zdecydowanie darzy zaufaniem Radosława Sikorskiego, a 13,1 proc. – raczej ufa temu politykowi. Łącznie to 33,7 proc. wskazań. Przeciwnego zdania jest 33,4 proc. badanych – 20,1 proc. ankietowanych zdecydowanie nie ufa ministrowi spraw zagranicznych, a 13,3 proc. – raczej nie. 26,6 proc. wskazało wariant „ani ufam, ani nie ufam”, a 6,3 proc. nie umie odpowiedzieć na tak zadane pytanie.

Badanie pracowni UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone w dniach 10-12 kwietnia 2026 r. metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych) na panelu 1015 respondentów.

Co ciekawe, to nie pierwszy tego typu sondaż, który zrealizowała w ostatnich dniach wspomniana pracownia. Wcześniejsze badanie dotyczyło poziomu zaufania do Karola Nawrockiego. Prezydentowi łącznie ufa 35,9 proc. ankietowanych, w tym 16,9 proc. – zdecydowanie, a 19 proc. – raczej. Przeciwnego zdania jest 39 proc. badanych – 11,9 proc. raczej nie ufa Karolowi Nawrockiemu, a 27,1 proc. zdecydowanie nie ma do niego zaufania.

Najgorszy minister rządu Donalda Tuska. Sikorski w czołówce

Kilka tygodni temu na zlecenie „Wprost” pracownia SW Research zapytała Polki i Polaków, którego z ministrów w rządzie Donalda Tuska uważają za najgorszego. Radosław Sikorski i Waldemar Żurek zajęli ex aequo drugie miejsce. Szefa MSZ i ministra sprawiedliwości wyprzedziła minister edukacji Barbara Nowacka.

Nowy zakaz w kampanii wyborczej? Ten postulat może wywołać burzę. Sondaż dla „Wprost”Czytaj też:

Dostał groźby, zamontował kamery w domu. Gawkowski dla „Wprost”: Zdarzają się wariaci